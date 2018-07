Red Lions richten Pokalturnier aus

Die Inlinehockey-Spieler der Red Lions Immendingen starten in die IHD-Saison 2010. Zum Auftakt sind die Lions am Samstag, 29. Mai, Ausrichter eines Pokalturniers.

Die Red Lions empfangen zu diesem Turnier die Mannschaften der Phantoms Bad Dürrheim, Maniacs Buchen und der White Stags Karlsruhe in der Arena in Immendingen. Der Spieplan siegt folgenden Ablauf vor: 10 Uhr: Immendingen - Bad Dürrheim, 11 Uhr: Buchen – Karlsruhe, 12 Uhr: Immendingen – Karlsruhe, 13 Uhr: Bad Dürrheim – Buchen, 14 Uhr: Immendingen – Buchen, 15 Uhr: Bad Dürrheim – Karlsruhe. Gespielt wird jeweils 2 x 15 Minuten (gestoppte Zeit).

Der Sieger des Turniers in Immendingen spielt in einem Hin- und Rückspiel gegen den Sieger des Turniers aus Schwetzingen den Pokalsieger 2010 aus. Die Red Lions hoffen, den Pokal in diesem Jahr nach Immendingen holen zu können. In der vergangenen Saison sicherte sich Heddesheim das Double.

Am 5. Juni empfangen die Immendinger dann um 15 Uhr im ersten Meisterschaftsspiel Bietigheim. Die Meisterschaft wurde in diesem Jahr erweitert, so dass die Baden-Württemberger mit der Oberliga Hessen in einer Finalserie, Hin- und Rückspiel, den Süd-West-Oberligameister ausspielen werden.