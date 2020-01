Ralf Ressel für Peter Tumler

Der SV TuS Immendingen hat in der Winterpause einen Trainerwechsel vollziehen müssen. Wie der Tabellensiebte (20 Punkte aus 14 Spielen) aus der Fußball-Kreisliga A 2 Badischer Schwarzwald auf seiner Homepage mitteilte, wird Peter Tumler „aus beruflichen aber auch privaten Gründen“ sein Traineramt abgeben.

Ralf Ressel wird den SVI von nun an übernehmen. Bis zur Saison 2017/18 war Ressel beim VfL Nendingen, in der vergangenen Spielzeit unterstützte er Immendingens Ex-Trainer Naser Berisha in der Bezirksliga-Rückrunde. Am Ende musste Immendingen den Gang in die Kreisliga A antreten und steht dort aktuell auf Platz sieben. Tumler kam erst vor dieser Saison.

„Es gibt keine personellen Änderungen“, lässt der Vorsitzende Eduard Frank verlauten, der auch die vier langzeitverletzten Spieler anspricht, die der Mannschaft weiter fehlen werden. „Marcel Winkler wird seine Karriere wohl ganz beenden müssen und unter Ralf Ressel Co-Trainer“, sagt Frank zum Kapitän, der erneut lange verletzt ausfiel, in seinen vier Vorrundenspielen aber fünf Tore erzielte.

In der Liga geht es für die Immendinger am 22. März mit dem Nachholspiel bei der SG Riedöschingen/Hondingen weiter. Bis dahin sind Testspiele gegen den BSV Nordstern Radolfzell (9. Februar), die DJK Donaueschingen II (1. März) und den SV Wurmlingen geplant (15. März, jeweils 15 Uhr).