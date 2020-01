Michael Bürsner bleibt Vorsitzender des Radsportvereins Mauenheim. Mit seiner einstimmigen Wiederwahl erhielt er in der Generalversammlung einen überzeugenden Vertrauensbeweis. Ebenso einmütig bestätigt wurden Stefanie Bürsner als Schriftführerin, Anita Keller als erste Kassiererin, Jan Münzer als erster Fahrwart, Niclas Volkmer als erster Beisitzer und Julia Dergan als erste Jugendvertreterin. Neuer Kassenprüfer ist für Franz Gessler Klaus Volkmer.

Der von 356 Mitgliedern getragene Verein widmet sich nicht nur dem Radsport, sondern ist auch der bedeutendste Kulturträger des Ortes und zeichnet sich durch eine vorbildliche Jugendarbeit aus. In seiner Vorschau kündigte Bürsner den Radlerball mit dem Motto „Mauenheim im Dschungelfieber, mit dem RSV auf Expedition“, die Pfingstausfahrt, die Teilnahme an einem Fahrradkorso und das Herbstfest an.

Schriftführerin Stefanie Bürsner berichtete über die Fülle der Aktivitäten im vergangenen Jahr. Das vom Nachwuchs gut angenommene Angebot sprach Jugendvertreterin Julia Dergan an. Einblick in die Finanzen gab Kassiererin Anita Keller. Bürgermeister Markus Hugger und Ortsvorsteher Michael Ilg würdigten die Leistungen des Vereins auch auf kulturellem Gebiet.

Beispielhaft sind die beim Verein geführten Sportgruppen, die vom Mädchensport, Nordic Walking, Damen- und Herrensport, dem Vorschulturnen, dem Mutter-Kindturnen bis zum Kinderturnen reichen. Gedankt wurde für ihren Einsatz den Übungsleitern Stefanie Tscherter, Jacqueline Trolda, Julia Dergan, Sandra Peters, Kathrin Zeiser, Carina Sarfert, Stefanie Bürsner und Dirk Böttger.