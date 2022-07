Pumpe raucht wegen technischem Defekt

Am Sonntagabend, 3. Juli, hat eine Umwälzpumpe für einen Garten-Pool im Bereich eines Anwesens in der Schwarzwaldstraße gebrannt. Gegen 21.50 Uhr stieg laut Polizei an einer Gerätehütte im Garten des Anwesens Rauch auf. Die Immendinger Feuerwehr rückte mit drei Fahrzeugen und 21 Mann zu dem gemeldeten Brand aus. Die Umwälzpumpe war durch einen bestehenden technischen Defekt in Brand geraten und hatte so zu der Rauchbildung geführt. Durch den Brand entstand an der Pumpe rund 500 Euro Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.