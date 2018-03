Programm der Frauengemeinschaft steht

Spirituelle Termine und Begleitung von Kirchenfesten, Information, Unterhaltung und Geselligkeit - im Jahresprogramm der katholischen Frauengemeinschaft sind unterschiedlichste Aktivitäten enthalten. Unter Vorsitz von Veronika Hall zählt die Gemeinschaft zu den größten und ältesten Vereinigungen für Frauen in der Gemeinde. Zuletzt wurde von der Gruppe wieder die Frauenfasnacht im Pfarrheim veranstaltet, die mit über 100 Teilnehmerinnen eine überaus große Resonanz fand.

Fortgesetzt wird das Frauenprogramm 2018 mit einer gemeinsamen Aktion zum Weltgebetstag am Freitag, 2. März. In diesem Jahr wird der Weltgebetstag in der katholischen Kirche begangen und alles dreht sich dabei um das Land Surinam. Am Dienstag, 20. März, folgt ein weiterer kirchlicher Termin, die Kreuzwegandacht. Informativ geht es am Donnerstag, 19. April, weiter. Dann steht der Vortrag "Frühjahrskur mit heimischen Wildkräutern" auf dem Programm.

Die Maiandacht wird in diesem Jahr in Ippingen abgehalten. Termin ist Dienstag, 15. Mai. Blumen pflücken für Fronleichnam ist am Dienstag, 29. Mai, geplant. Der Feiertag fällt in diesem Jahr auf Donnerstag, 31. Mai. Am Vortag zu dem Fest legen die Frauen auch gemeinsam den Blumenteppich. Der Halbtagsausflug zu "Hahn und Henne" in Zell am Harmersbach ist für Donnerstag, 21. Juni, geplant. Das Pfarrfest zu Ehren der Kirchenpatrone St. Peter und Paul wird am Sonntag, 1. Juli, gefeiert. Es ist gleichzeitig der letzte Termin vor der Sommerpause.

Am Montag, 17. September, steht ein Vortrag des Vereins "Phönix" und des Frauenhauses Tuttlingen auf dem Programm. Der ökumenische Seniorennachmittag wird am Donnerstag, 11. Oktober, gefeiert. Besonders beliebt ist alljährlich der "Strick- und Schwätzabend", der dieses Mal am Dienstag, 6. November, stattfindet. Am Donnerstag, 6. Dezember wird um 6.15 Uhr eine Roratemesse mit anschließendem Frühstück im Pfarrheim abgehalten. Die Adventsfeier bildet den Abschluss des Jahresprogramms der Frauen. Sie findet am Dienstag, 11. Dezember, um 19.30 Uhr statt. Davor ist eine weitere Roratemesse geplant, die um 18.30 Uhr begangen wird.