Premierenabend voller Magie

Magische Hände lassen Uhren unter Karten erscheinen, mit Blicken werden Gedanken gelesen, Zuschauer fühlen eine Berührung, wo keine war - das Publikum im Saal des neuen Immendinger Kultur- und Eventzentrums „Gloria“ hat am Freitag eine faszinierende Premierennacht mit Zauberer David Pricking erlebt. Der Weltmeister in „Close-up“ Zauberei begeisterte in einer gut zweistündigen Bühnenshow die Gäste im vollbesetzten Saal des Lichtspielhauses.

David Pricking ist in Engen geboren und in Tuttlingen aufgewachsen. Er widmet sich schon seit seinem 16. Lebensjahr der Zauberei und betreibt trotz seines Studienabschlusses in Mathematik und Informatik die Zauberkunst seit Jahren professionell. Das Publikum im „Gloria“ zog der Magier sofort in seinen Bann, band es in nahezu in jede seiner Zaubernummern ein.

Pricking startete mit gemeinsamer Finger- und Fußgymnastik, steigerte die Anforderungen und Dramaturgie seiner Darbietungen aber laufend. Warum fühlt die junge Frau aus dem Saal einen Schwamm im weißen Kasten, wenn ein Stein darin liegt? Wie kommt das Glas mit Weißwein in den Kasten, wenn sie dem Zauberer erst Sekunden zuvor sagte, dass sie lieber weißen statt roten Wein trinkt? Der Mathematiker in Pricking kam bei Zahlenspielen mit überraschendem Ende hervor. Als Höhepunkt vor der Pause erlebte das Publikum im verdunkelten Saal den in blaues Licht getauchten Zauberkünstler mit seiner Weltmeisterdarbietung „Time“, in der Münzen unter Karten verschwinden und Uhren auftauchten.

Im zweiten Teil des Programms faszinierte Pricking mit Gedankenlesen und der Magie seiner Hände. Aus 500-seitigen Büchern ließ er Hauptwörter auswählen und fand sie allein durch den Blickkontakt heraus. Beim nächsten Experiment konnte er die Geburtsstunde einer Frau auf die Minute genau nennen. Ein Paar auf der Bühne fühlt bei verbundenen Augen Berührungen, die gar nicht stattgefunden haben. Als Zugabe hat der Zauberer noch einen Kartentrick parat.