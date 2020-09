Post in Immendingen reicht bis ins Jahr 1764 zurück

Wer in dem stattlichen Postamtsgebäude in der Schwarzwaldstraße in Immendingen nach Postdienstleistungen sucht, der tut dies vergeblich. Das im Jahr 1930 im Stil des späten Expressionismus erstellte Gebäude mit seinen eindrucksvollen Staffelgiebeln hat mit seinem ursprünglichen Verwendungszweck nichts mehr zu tun.

Die Deutsche Post hat im Jahr 2012 den Zustellstützpunkt nach Tuttlingen verlegt und das Gebäude verkauft. Heute befinden sich darin eine Hautarztpraxis, eine Rechtsanwaltskanzlei und eine Beautyclinic. Postdienstleistungen werden in einer Filiale angeboten. Diese hat jedoch mit der Zustellung nichts zu tun. Die Sendungen gehen vom Briefzentrum Villingen – Schwenningen nach Tuttlingen. Die Zusteller finden dort in der Frühe die Sendungen vor. Die Post hat in Immendingen eine lange Tradition. Diese reicht bis ins Jahr 1764 zurück.

Eine Postroutenkarte zeigt, dass bereits damals die Fahr- und Reitpost von Wien nach Paris durch Immendingen führte. Damals verlief die Straßenführung noch über den Berg, den Bumbis. Die Fahrpost versah damals den Zubringerdienst von kleinen Orten zur nächsten Poststation. Die reitende Post beförderte regelmäßig gewöhnliche und eingeschriebene Briefe. Alle paar Stationen wechselte der Postillion sein Pferd.

Im Jahre 1872 wurde aus der Immendinger Station eine Postanstalt. In ihr wurden die Sendungen für Immendingen selbst sowie für Tuttlingen und Geisingen umgeschlagen. Mit dem Eisenbahnbau gewann der Postumschlagplatz weiter an Bedeutung. Da die angemieteten Räume nicht mehr ausreichten wurde das Postamtsgebäude errichtet.

16 Postbeamte kümmerten sich damals um die mit der Bahn eingehenden Lieferungen. Der Postverkehr erlebte nach dem Zweiten Weltkrieg eine weitere Steigerung. An der Ostseite des Bahnhofsgebäudes wurde eine Pakethalle errichtet. Zum 1. März 1959 wurde die Verwaltungsabteilung aufgelöst. Damit begann die sich fortsetzende Erosion mit Wegfall von Arbeitsplätzen bis schließlich zum Verkauf des Postamtsgebäudes.