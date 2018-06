Pokalsieger empfängt den Meister

In der Fußball-Bezirksliga Badischer Schwarzwald kommt es am Sonntag zum Derby SV Immendingen gegen SV Geisingen. Diese Partie ist auch gleichzeitig das Duell des Bezirkspokalsiegers gegen den Bezirksliga-Meister.

Während es jedoch für die Geisinger, die am Pfingstmontag vorzeitig den Landesliga-Aufstieg perfekt gemacht haben, um nichts mehr geht, muss der SVI punkten, um nicht doch noch auf einen Abstiegsplatz abzurutschen. Zwei Spieltage vor Saisonende sind die Immendinger mit 27 Punkten Fünftletzter. Doch die SG Riedböhringen/Fützen (25) und der SV Überauchen (22) hoffen noch, an den Immendingern vorbeizuziehen. Angesichts der Absteiger aus der Verbandsliga und Landesliga kann es in der Bezirksliga bis zu vier Absteiger geben. Das ist der Fall, wenn neben dem bereits als Absteiger feststehenden SV Obereschach auch die DJK Villingen, vor dem letzten Spieltag Vorletzter, aus der Landesliga absteigt und gleichzeitig der Vizemeister in der Relegation mit dem Bodensee-Vizemeister nicht den Aufstieg schafft.

„So schön der Pokalsieg auch ist, wir müssen das Augenmerk auf die Liga richten. Wir wollen nicht absteigen“, sagt Edi Frank vor dem Saisonfinale mit den Spielen gegen den Tabellenführer SV Geisingen und beim Schlusslicht SG Riedöschingen/Hondingen. Der SVI-Vorsitzende: „Das kann für uns im Abstiegskampf noch ganz eng werden. Das verflixte an dem Derby gegen Geisingen ist, dass wir punkten müssen.“ Frank glaubt, „dass wir 31 Punkte brauchen, um drin zu beiben.“ Momentan haben die SVI-Kicker 27 Punkte auf ihrem Konto.

Der Immendinger Funktionär hofft, dass der 4:2 (4:1)-Sieg am Donnerstag im Pokalfinale vor 1000 Zuschauern in Königsfeld gegen den FV Tennenbronn noch einmal Kräfte freisetzt. Frank: „Ich hoffe, dass die Spieler erkannt haben, was man erreichen kann, wenn man als Mannschaft geschlossen auftritt. Wir haben diesmal in der ersten Hälfte die Chancen, die wir bekommen haben, auch genutzt.“ Das war in den vergangenen Punktspielen nur selten der Fall und daher auch ein Grund, warum sich die Immendinger nicht entscheidend aus der Abstiegszone absetzen konnten.

Der Nachbar aus Geisingen will keine Geschenke verteilen: „Wir wollen eine gute Partie spielen und zeigen, warum wir Meister geworden sind“, kündigt Marijan Tucakovic einen engagierten Auftritt seiner Mannschaft an. Der Geisinger Spielertrainer: „Wir können entspannt und ohne Druck auflaufen, das Spiel genießen.“ Nach dem Gewinn der Meisterschaft vor zwei Wochen haben sich die Geisinger zuletzt einen Ausrutscher erlaubt, zu Hause gegen den Abstiegskandidaten SV Überauchen 1:5 verloren. Tucakovic: „Ich hatte nicht gedacht, dass wir so hoch verlieren können. Wir hatten einen schlechten Tag und das war eine Kopfsache.“

Ohne Torjäger Luca Arceri

Für die Partie am Sonntag in Immendingen wird er seine Mannschaft auf einigen Positionen ändern müssen. Luca Arceri (führt mit 26 Treffern die Torschützenliste an), Alexander Othmer und Antonio Zubcic sind im Urlaub (Tucakovic: „Lieber jetzt, als im August wenn es in der Landesliga los geht“), Johannes Amann fehlt verletzt. „Es bekommen nun diejenigen Akteure eine Chance, die bisher noch nicht so viel gespielt haben“, sagt Tucakovic.