Pfarrgemeinde feiert gelungenes Fest

Von Schwäbische Zeitung

Ein Mann aus Münsingen hat in seiner Garage in der Zwiefalter Straße am Samstag erst eine Schlangenhaut und am Sonntag die tatsächliche Schlange entdeckt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, handelt es sich dabei um eine ungiftige, sehr seltene und streng geschützte Vierstreifennatter.

Demnach war die Schlangenhaut, die der Münsinger am Samstag in seiner Garage entdeckt hatte, etwa 170 Zentimeter lang und noch leicht feucht. Vom dazu gehörigen Tier fehlte allerdings zunächst jede Spur.