Patronizium ist Magnet auch für die Nachbarschaft

Einmal im Jahr feiert die Mauenheimer Pfarrgemeinde ihr Patrozinium. Das Bartholomäusfest hat, auch was die weltliche Feier anbelangt, einen hohen Stellewert im Immendinger Ortsteil. Am vergangenen Sonntag zelebrierte Pfarrer Martin Patz in der dem heiligen Bartholomäus geweiten Pfarrkirche einen Festgottesdient – der Auftakt für das Kirchenfest.

Zur feierlichen Gestaltung des Hochamtes leistet der Kirchenchor unter der Leitung und an der Orgel von Claudia Fritschi einen gelungenen Beitrag, Mit Erfolg zu Gehör gebracht wurden die Pop-Messe „MissaYou(th)“ von Tjark Baumann.

Der Kirchenchor gestaltete auch den sich an den Gottesdienst anschließenden weltlichen Teil. In und um das Pfarrhaus wurde weiter gefeiert. Mit dem abwechslungsreichen Nachmittagsprogramm hatten auch die Kinder viel Freude und Spaß . Ulrike Hartrampf und Vanessa Haug boten wieder Pferdereiten, was sehr gut ankam. Auch bei dem weiteren Angebot waren die Kinder mit viel Begeisterung dabei.

Das Pfarrfest vereinte auch diesmal nicht nur die Dorfgemeinschaft, sondern auch Festgäste aus der Nachbarschaft, die bei herrlichem Sommerwetter das gemütliche Beisammensein genossen. Die Vorsitzende des Kirchenchores, Claudia Fritschi, äußerte sich im Gespräch mit unserer Zeitung sehr zufrieden über das wieder gelungene Pfarrfest. Besonders freute sie die hohe Besucherzahl aus den Nachbarorten.