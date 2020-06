Orgel in Immendinger Kirche ist saniert

Die mehr als 50 Jahre alte Orgel der Immendinger Pfarrkirche St. Peter und Paul ist wieder grundlegend saniert. Ekkehard Fehl von der gleichnamigen Orgelbaufirma aus Teltow, der als Orgelbauer seit Jahrzehnten weltweit Erfahrungen sammelte, hat sich in mehrwöchiger Arbeit um die aufwendige Sanierung des wichtigen Kircheninstruments gekümmert.

Schon seit einigen Jahren hatte nach einer Inspektion festgestanden, dass an der Orgel der Zahn der Zeit nagt und es zu Verschmutzungen gekommen war. Durch langjähriges Spendensammeln und Benefizaktionen unterstützte die Bevölkerung die Sanierung finanziell.

Für Pfarrer Axel Maier ist die Orgelsanierung schon lang eine Herzensangelegenheit, für die er sich unermüdlich engagierte. Deshalb freute er sich auch, als in der Fastenzeit die Arbeiten durch Ekkehard Fehl gestartet wurden. „Herr Fehl ist mit über 25 Jahren Erfahrung in allen Bereichen des Orgelbaus unser kompetenter Partner, der sich auch der klanglichen Optimierung unserer Kirchenorgel angenommen hat“, so Pfarrer Maier. An zwei Fastensonntagen kam die kleine Truhenorgel zum Einsatz, die Fehl für die Übergangszeit zur Verfügung stellte.

Ekkehard Fehl setzte seine Arbeit auf der Empore in der Immendinger Kirche unbeeindruckt von Corona über Wochen weiter fort, war täglich über zehn Stunden am Werk. So nahm er die Orgel komplett auseinander. Dem Pfeifenwerk bestätigte er eine sehr gute Qualität. „Allerdings war es höchste Zeit, dass diese Orgel von dem Schmutz, der sich in den vergangenen Jahren angesammelt hatte, befreit wird“, so der Orgelbauer. Fehl behob außerdem gravierende technische Mängel an dem Instrument, vor allem in der Elektronik, ersetzte einige Plastikteile durch Holz und Leder. „Bei der Intonation kann ich da mehr herausholen, als was die Orgel bisher von sich gegeben hat“, zeigte er sich überzeugt und garantierte dem Instrument eine solide Dauerhaftigkeit.

Wenn die Gläubigen ihre Orgel wieder spielen hören können, werden viele von ihnen nicht wissen, wer für die neue Klangfülle gesorgt hat. Dabei hat sein Beruf als Orgelbauer Ekkehard Fehl bereits viele außergewöhnliche Arbeitseinsätze beschert. Er trat 1984 eine Lehre bei der weltweit tätigen Orgelbaufirma Schuke in Berlin an und war dort zuletzt bis 2011 sechs Jahre Geschäftsführer. Fehl entwickelte früh in der Klanggestaltung und Intonation von Orgeln seinen Tätigkeitsschwerpunkt, zeichnete jedoch auch im Konstruktionsbüro komplette Orgelanlagen. Der heute selbstständige Orgelbauer: „Ich habe schon sehr große Orgeln, etwa für Konzertsäle in Asien oder Bilbao in Spanien verantwortlich mitgebaut. Bei einigen hatte ich in Planung und auch Ausführung die Hauptverantwortung.“ Das galt etwa beim Orgelbau an der Philharmonie in Warschau oder an der Philharmonie in Luxemburg. Fehl: „Dort baute ich eine Orgel mit vier Manualen und 86 Registern, in Nagoya in Japan steht mein bislang größtes Projekt, eine Orgel mit 92 Registern.“ Mit solchen Größen kann die Immendinger Orgel zwar nicht konkurrieren, dennoch erfreut ihr neuer Klang wieder viele Gottesdienstbesucher in einer nach den Coronazeiten voll besetzten St.-Peter-und Paul-Kirche.