Olympia steht bei Projekttagen im Zentrum

Knapp 400 Schüler der Reischach-Realschule Immendingen befassen sich bei ihren Projekttagen in der kommenden Woche mit dem Thema „Olympia ruft - mach mit!“. Die Vorbereitungen für die Projekttage sind umfangreich und laufen derzeit auf Hochtouren, wie Schulleiterin Monika Kienzle informiert. Weitere Fortschritte machen außerdem die Schulentwicklung in Richtung selbstorientiertes Lernen sowie das Schulprofil „Berufsorientierung“, für das es eine Reihe von Angeboten gab.

„Der Pädagogische Tag der Lehrkräfte zum Thema Lernentwicklungsgespräche verlief sehr erfolgreich“, betont Schulleiterin Kienzle. Zwei Prozessbegleiter des Regierungspräsidiums Freiburg hatten mit der achtköpfigen Vorbereitungsgruppe diesen Tag teilweise außerhalb der Unterrichtszeit inhaltlich aufbereitet und geplant. Die Ergebnisse werden nun zusammengestellt und in der nächsten Gesamtlehrerkonferenz zur Beschlussfassung vorgelegt. „Das bedeutet, dass unsere Schule einen weiteren Schritt in der Schulentwicklung auch in Richtung selbstorganisiertes Lernen getan hat“, so Kienzle. Konkret werden nun mit jedem Schüler in einem fest gelegten Rhythmus Lernentwicklungsgespräche geführt. Diese werden dokumentiert und mit Vereinbarungen abgeschlossen.

Unter dem Motto „Olympia ruft –mach mit“ finden an der Realschule die Projekttage statt. Die Deutsche Olympische Akademie und die Techniker Krankenkasse unterstützen Schulen bei solchen Projekten. So wurden für Lehrer jeweils zwei Workshops an Nachmittagen angeboten, in denen selbst ein Sportprogramm absolviert werden konnte. Die Lehrkräfte haben 20 verschiedene Angebote für die knapp 400 Jugendlichen zusammengestellt. Die Schüler konnten ein Angebot auswählen und wurden dann zugeteilt.

Viele Angebote an Projekttagen

An den drei Projekttagen wird zum Beispiel Folgendes angeboten: „Auf den Spuren der ersten Olympiade“, „Fair Play, Film ab! - Einen olympischen Trickfilm drehen“, „Leistungen beim Sport beeinflussen (Chemie)“, oder „Vielfalt bunter leben“. Bei einigen Projekten wird die Schule von Experten von außen unterstützt, wie etwa den Trainern in der Inline-Arena oder vom Fechtclub Immendingen. Der Förderverein der Schule gibt finanzielle Beihilfen.

Weiterhin ist das Schulprofil „Berufsorientierung“ maßgeblich für sämtliche Klassen der Reischach-Realschule. So haben etwa 80 Prozent der Schüler der Klassen fünf bis acht am Berufsschnuppertag teilgenommen. Besuche auf der Messe „Jobs for future“, eine Veranstaltung der Stiftung „Coaching for future“ oder verschiedene Betriebserkundungen fanden ebenfalls statt. Am 21. und 22. Juni wird wieder der „ME-Truck“ auf dem Schulhof stehen. Das rollende Informationszentrum gibt mit interaktiven Angeboten anschauliche Einblicke in die Berufsfelder Metall und Elektro. Für einige Technikschüler der achten Klassen ist zudem ein Schulpraktikum bei der Firma Henke Sass Wolf geplant.