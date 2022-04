Nur Vollbremsung und Ausweichmanöver können Unfall verhindern – Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen

Kurz nach der Europakurve ist es am Montagabend zu einer brenzligen Situation gekommen. Ein Unfall konnte zwar verhindert werden, doch die Polizei sucht nach Zeugen.

Trotz Gegenverkehrs soll Frau überholt haben

Wie die Polizei mitteilt, war eine 22-Jährige gegen 19 Uhr in ihrem Seat auf der Bundesstraße 311 von Immendingen kommend in Richtung Tuttlingen unterwegs. Nach der Europakurve überholte sie ein Auto mit Wohnwagen. Direkt hinter der Frau überholte eine 42-jährige BMW-Fahrerin, laut Informationen der Polizei-Pressestelle ein leistungsstarker Sportwagen, ebenfalls zunächst das Gespann. Trotz Gegenverkehrs überholte die Frau in ihrem BMW anschließend auch noch den Seat, teilt die Polizei weiter mit.

Nur durch eine Vollbremsung und ein Ausweichen nach rechts habe die Seat-Fahrerin „Platz“ für den BMW schaffen können, um einen Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr zu verhindern.

Polizei hofft, dass sich Fahrer des Autos mit Wohnwagen meldet

Nun sucht die Polizei nach Zeugen. „Es geht darum herauszufinden, ob eine Straßenverkehrsgefährdung vorliegt“, erklärt Uwe Vincon, Pressesprecher des Polizeipräsidiums in Konstanz. „Wir sind auf weitere Zeugen angewiesen.“ Seitens der Polizei hofft man, dass sich insbesondere die Fahrer und Mitfahrer des Autos mit dem Wohnwagen melden. Wer die Situation beobachtet hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Tuttlingen, Telefon 07461/94 10, in Verbindung zu setzen.