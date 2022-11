Neuer Look für Immendingens Bahnhof

Der am Jahresanfang bekannt gewordene Kauf des Immendinger Bahnhofsgebäudes durch Projektentwickler Adventus gilt als wichtiger Schritt, um bei der Neugestaltung des Bahnhofsareals voranzukommen. Adventus will in Zusammenarbeit mit einem Investor das nur in wenigen Innenbereichen denkmalgeschützte Gebäude wieder im einstigen Glanz erstrahlen lassen. Die Erneuerung des Bahnhofs bedeute nicht nur den ersten konkreten Schritt in die Umgestaltung des gesamten Quartiers, sondern auch eine Aufwertung für das Ortsbild.