Neuer Busstopp erhält gläserne Wartehalle

Ringzug-Anschluss

In den vergangenen 15 Jahren hat der Ringzug viele Vorteile für die Gemeinde Immendingen gebracht. Im Gesamtort gibt es bislang drei Ringzug-Haltestellen: Im Bereich Immendingen-Mitte unmittelbar angrenzend an die Donaustraße, am Bahnhof und in Zimmern. Vor allem genutzt wird der Ringzug von Schülern in und aus Richtung Tuttlingen und Kirchtal sowie von Berufstätigen. Die Haltestelle Immendingen-Mitte ist dabei ein wichtiges Drehkreuz für die Anschlüsse an die Busse in Richtung Hattingen, Mauenheim, Ippingen und Hintschingen. (jf)