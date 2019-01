Neue Wohnungen für Immendingen geplant

Das Gebiet „Stadtäcker“ hinter der evangelischen Kirche in Immendingen war lange Zeit ein Wohnbereich mit schmaler Zufahrtsstraße und wenigen Bewohnern. Jetzt erhält es innerhalb kurzer Zeit bereits das zweite große Mehrfamilienhaus.

Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung sein Einvernehmen dafür gegeben, dass neben dem neu fertiggestellten 16-Familien-Gebäude ein weiterer großer Wohnblock erstellt werden darf, der Wohnflächen für insgesamt 14 Familien bietet. Auch ein großer Parkplatz und ein Kinderspielplatz sind geplant. Trotz der inzwischen seitens der Gemeinde geschaffenen zweiten Zufahrt zu dem Wohngebiet klagen die Anwohner allerdings weiter über die schwierige Straßensituation.

Vierstöckiges Gebäude

„Das zweite Mehrfamilienhaus, das im Stadtäcker entsteht, bildet ein Pendant zu dem bereits vorhandenen Gebäude“, sagte Bürgermeister Markus Hugger bei der Gemeinderatssitzung. Ortsbaumeister Martin Kohler stellte die Planung für das Projekt vor. Das Gebäude wird vierstöckig ausgeführt und verfügt über einen Aufzug. Östlich des Wohnhauses sollen 24 Stellplätze für Autos und drei Garagen gebaut werden. Das bedeutet 1,9 Parkplätze pro Wohneinheit. Zur Planung gehören auch zwei Fahrradabstellplätze.

Wie schon beim Bau des ersten Mehrfamilienhauses im Stadtäcker meldeten sich beim erneuten Bauantrag die Anlieger im Gebiet wegen der beengten Straßensituation zu Wort. Zwar war es der Gemeinde vor Baubeginn des ersten Projekts gelungen, eine zweite Zufahrt von der Bundesstraße 311 zum Stadtäckerbereich durchzusetzen. Diese sollte vor allem den Schwerlastverkehr aufnehmen, der im Zusammenhang mit dem Bau des Wohnhauses anfiel. „Der Schwerlastverkehr ist aber weiterhin über die Stadtäckerstraße gefahren“, klagte ein Anwohner und wollte wissen, wie die Straßenführung während des Baus des zweiten Wohnblocks erfolgen solle.

„Unsere Idealvorstellung wäre, dass man die neue Zufahrt sowohl als Ein- und auch als Ausfahrt nutzen kann“, meinte Hugger. Er räumte ein, dass die Stadtäckerstraße sehr beengt sei und die alte Zufahrt sehr schlechte Sichtverhältnisse biete. Außerdem wisse die Gemeinde über den desolaten Zustand der Stadtäckerstraße Bescheid. „Es ist aber nicht damit getan, dass wir alles neu asphaltieren, sondern zuvor müssen wir auch den Kanal sanieren“, so Hugger. Für die Nutzung der neuen Zufahrt in beiden Fahrtrichtungen liege der Gemeinde vorerst nur eine Genehmigung für die Zeit der Baumaßnahme vor, erläuterte Hauptamtsleiter Manuel Stärk. Hugger wies darauf hin, dass diese Beschränkung vor allem wegen der unmittelbaren Nähe der Abbiegespur und der Abzweigung zur Landesstraße 225 auferlegt worden sei. Komme erst der Neubau der L-225-Brücken, dann sei die Ab- und Auffahrt beim Gebiet Stadtäcker nicht mehr so prekär wie sie sich derzeit noch darstellt.

Wohnungen Fehlen:

Für die Infrastruktur innerhalb der Gemeinde Immendingen bedeutet der Bau des Mehrfamilienhauses im Gebiet „Stadtäcker“ einen weiteren wichtigen Fortschritt. Der Immendinger Wohnungsmarkt ist seit Jahren leergefegt und seitens der Gemeindeverwaltung werden laufend Anstrengungen unternommen, dem Wohnungsmangel entgegenzuwirken. Unter anderem planen Investoren in nächster Zeit den Bau weiterer Mehrfamilienhäuser im Gebiet Iltishalde in Zimmern und im Ortsteil Hintschingen. (jf)