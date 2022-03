Neue Teststation gut angenommen

Die Immendinger Corona-Teststation ist seit einer guten Woche ist vom Foyer der Donauhalle in Container auf dem Parkplatz der Halle umgezogen. Das Interesse an den angebotenen, kostenlosen Schnell- und PCR-Tests hat seitdem nicht nachgelassen, sondern ist eher noch gewachsen. So bildeten sich beispielsweise am Montagmorgen sehr lange Schlangen von Menschen, die sich testen lassen wollten. Auch zu anderen Tageszeiten steht oft eine größere Anzahl auf ihre Testergebnisse wartende Personen vor der neuen Einrichtung.

„Bei der Containerlösung gibt es nun sogar einen Testpatz mehr“, so Bürgermeister Manuel Stärk. Insgesamt können damit an vier Plätzen Menschen auf das Corona-Virus getestet werden. „Die Gemeinde hat für den Umzug aus dem Donauhallenfoyer in die Container plädiert, da wir mit Beginn der Veranstaltungssaison die Halle wieder verstärkt nutzen wollen“, so Stärk weiter. Nach dem Auszug der Teststation kann die Donauhalle nun wieder direkt über das Foyer betreten werden und nicht wie bei der seit Dezember geltenden Lösung über einen Seiteneingang.

Dass der Zulauf zu der Immendinger Teststation so groß ist, hat laut Gemeindeverwaltung verschiedene Gründe. Tatsächlich kämen Personen nicht nur aus der Gesamtgemeinde, sondern auch aus Geisingen, aus Seitingen, selbst aus Tuttlingen, um sich in Immendingen testen zu lassen. Wesentlich für die hohe Frequenz ist nach Manuel Stärks Ansicht unter anderem das nicht überall erhältliche kostenfreie PCR-Testangebot. Ein solches ist zum Beispiel möglich, wenn man einen positiven Schnelltest bestätigen oder entkräften lassen will.

Außerdem ist die Immendinger Teststation verkehrsgünstig nahe der B 311 sowie an der Kreisstraße gelegen und bietet ausreichend kostenfreie Parkplätze. Schließlich noch gibt es den großen Vorteil der Öffnungszeiten, die nicht nur werktags (8 bis 18 Uhr), sondern auch samstags und sonntags von 12 bis 16 Uhr vorgehalten werden. Angesichts der im Kreis Tuttlingen weiter rasant steigenden Corona-Infektionen könne das Testangebot wohl auf längere Zeit Interesse finden.