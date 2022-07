Neue Schnellladestandorte für Elektroautos an dm-Märkten in Immendingen und Trossingen

Seit neuestem haben Immendingen und Trossingen weitere öffentliche Schnellladestandorte für Elektroautos, betrieben vom Energieunternehmen EnBW. Diese stehen an den dm-Märkten in Immendingen am Freizeitzentrum 5 und in Trossingen im Grubäcker 1 und ergänzen das EnBW-Hypernetz, teilt das Unternehmen mit.

Damit stehen E-Autofahrern je vier hochmoderne Ladepunkte mit einer Leistung von bis zu 300 Kilowatt und den gängigen Anschlüssen zur Verfügung. Dort können sie je nach Aufnahmeleistung ihres Fahrzeugs in fünf Minuten Strom für 100 Kilometer Reichweite laden. Wie an allen Ladepunkten der EnBW nutzt das Energieunternehmen auch in Immendingen und Trossingen 100 Prozent Ökostrom. E-Autofahrer können den Wocheneinkauf mit dem Ladestopp verbinden. Während des Einkaufens lädt das E-Auto draußen ganz nebenbei voll und hat danach wieder Reichweite für die Alltagsfahrten der nächsten ein bis zwei Wochen.

Mit mehr als 700 Schnellladestandorten betreibt die EnBW nach eigenen Angaben das größte flächendeckende Schnellladenetz in Deutschland. Bis 2025 wird die EnBW 2500 Schnellladestandorte deutschlandweit betreiben.