Neue Räumlichkeiten gesucht: Immendinger Polizeiposten will umziehen

Das Verhalten des Honberger Narrenvereins und der Tuttlinger Stadthexen hat in Tuttlingen für Diskussionsstoff gesorgt. So trudelten in den vergangenen Tagen viele Reaktionen zu dem aktuellen Streit ein.

„Die Honberger und die Tuttlinger Stadthexen sprechen die gleiche Sprache, können aber ihren Disput nicht ausräumen“, kommentiert Peter H. auf Schwäbische.de. Diese Meinung teilen viele Tuttlinger: „Liebe Honberger und liebe Stadthexen, ich mag euch beide“, schreibt Uschi K.