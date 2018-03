Neue Firmenansiedlungen im Gewerbegebiet

Der Immendinger Gemeinderat befasst sich in seiner Sitzung am Montag, 26. März, ab 19 Uhr im Vortragsraum des Rathauses unter anderem mit Bauanträgen für das Gewerbegebiet „Donau-Hegau“.

Nach der Bürgerfragestunde berät das Gremium zunächst über den Zusammenschluss verschiedener landesweiter IT-Zweckverbände zu einem Gesamtzweckverband „4IT“, der den Erhalt einer wettbewerbs- und zukunftsfähigen Informationstechnik für die Kommunen in Baden-Württemberg sichern soll. Ein weiteres Thema der Beratung ist die Festsetzung eines verkaufsoffenen Sonntags anlässlich der 14. „Immendinger Gartentage“ sowie des Tags der offenen Tür der Firma Zeller-Jochum Holzbau am 29. April.

Das Aufstellen weiterer Ortsbegrüßungstafeln an den Ortseingängen Immendingen, Hattingen, Hintschingen, Ippingen und Mauenheim wird ebenso erörtert, wie eine verkehrstechnische Veränderung an der bestehenden Ortsbegrüßungstafel am Ortsein- beziehungsweise Ortsausgang von Zimmern. Außerdem wird über einen Antrag zur Anbringung einer beleuchteten Werbetafel am Anwesen Schwarzwaldstraße 76 diskutiert.

Mit dem Frühjahr setzt im Gewerbegebiet „Donau-Hegau“ gegenüber dem Daimler-Prüf- und Technologiezentrum der Bauboom neu ein. Die Gemeinde erschließt das Gebiet in einem dritten Bauabschnitt und zwei weitere Firmen planen große Bauprojekte. Mit deren Bauanträgen für eine Protypen-Wartungshalle und für eine Produktions- und Lagerhalle befasst sich der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung.

Bekanntlich erschließt die Gemeinde in diesem Jahr wegen des regen Interesses ansiedlungswilliger Unternehmen den dritten Bauabschnitt des Gebiets „Donau-Hegau“. Die Kosten für die Erschließung des dritten Abschnitts verteilen sich auf 180 899 Euro für Straßenbauarbeiten, 86 181 Euro für Kanalverlegung und 30 056 Euro für die Verlegung der Wasserleitungen.