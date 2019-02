Neue Bauplätze in Ippingen und Mauenheim geplant

Zu den Orten im Landkreis Tuttlingen, die am meisten Zuzüge junger Familien und den größten Bevölkerungszuwachs zu verzeichnen haben, gehört die Gemeinde Immendingen. Damit einher geht in den vergangenen Monaten allerdings auch der akute Mangel an Bauplätzen für Einfamilien- und Doppelhäuser.

Die begehrten Bauplätze im Gebiet „Am Freizeitzentrum“ zwischen Immendingen und Zimmern haben daher nicht lang vorgehalten und sind inzwischen restlos ausverkauft. Damit die Gemeinde in Zeiten des Baubooms dennoch Bauplätze auf kommunalem Boden ausweisen kann, werden jetzt in den Ortsteilen Mauenheim und Ippingen die vorhandenen Baugebiete erweitert. Dabei hofft man auf schnelle Lösungen.

„Wir haben keine kommunalen Bauplätze mehr“, stellte Bürgermeister Markus Hugger bei der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats Ippingen noch einmal klar. Da dringender Bedarf bestehe und den Ortsteilen auch eine Eigenentwicklung zugestanden werden soll, sind nun die Erweiterungen der Baugebiete „Dietrain“ in Ippingen und „Stieg“ in Mauenheim Themen in den Ortsgremien und im Gemeinderat.

Zuwachs sichert wichtige Infrastruktur am Ort

„Es ist wichtig, dass wir das Gebiet ins Laufen bringen“, erklärte Hugger in der Ippinger Ortschaftsratssitzung. „Wir wollen den jungen Familien eine Perspektive bieten, im Ort zu bauen und weiteren Familien die Gelegenheit, nach Ippingen zu ziehen.“ Mit dem Bevölkerungszuwachs sichere man auch wichtige Infrastruktur am Ort wie beispielsweise den Kindergarten oder das Vereinsleben.

Die Planung für die Erweiterung des Baugebiets „Dietrain“ stellte Stadtplanerin Jessica Waibel von der Planungsgesellschaft „Project GmbH“ vor. Erste Konzepte für die Erweiterung des Gebiets sind bereits Jahrzehnte alt. Von 1999 existiert ein städtebaulicher Entwurf, der nun aktuell optimiert wurde. Geschaffen werden soll eine ruhige Wohnlage vom Ortsrand bis zum Felsweg, die eine Abrundung des Ortsgebiets bedeutet.

Auf 16 615 Quadratmetern werden 20 Bauplätze für Einfamilien- und Doppelhäuser mit Grundstücksgrößen zwischen 535 und 695 Quadratmetern ausgewiesen. Geplant ist eine Ringerschließung mit sieben Meter breitem Straßenraum. Bei der Abwicklung des Bebauungsplans will man ein vereinfachtes Verfahren wählen, das beispielsweise ohne Umweltverträglichkeitsprüfung realisiert werden kann, so dass weniger als ein Jahr bis zum Endbeschluss erforderlich ist. Der Ortschaftsrat stimmte dem Planentwurf zu. Am Montag berät der Gemeinderat das Thema und fasst den Aufstellungsbeschluss.

Entwurf des Bebauungsplans soll am Montag gebilligt werden

Einen Schritt weiter ist man bereits mit der Erweiterung des Baugebiets „Stieg“ in Mauenheim. In diesem Fall wird der Gemeinderat am Montag bereits den Bebauungsplanentwurf billigen und die Planung zur Behördenanhörung weiterreichen. In Mauenheim entsteht ein Wohngebiet im Anschluss an den Ortsrand bis zur Landesstraße 225. Vorgesehen sind auf einer Gesamtfläche von 19 850 Quadratmetern insgesamt 26 Bauplätze für Ein- und Zweifamilien-Wohnhäuser. Die Grundstücksgrößen betragen zwischen 530 und 690 Quadratmeter. Auch bei Mauenheim soll die Eigenentwicklung gestärkt werden. Zudem liegt der Ort ideal für Häuslebauer, die im nahen Daimler-Prüf- und Technologiezentrum arbeiten.