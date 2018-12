Neue Baugebiete sollen entstehen

Bauplätze in Immendingen sind bei Häuslebauern beliebt und begehrt. Schon kurze Zeit nach der Erschließung und Bebauung des attraktiven Areals „Am Freizeitzentrum“ in Zimmern, herrscht jetzt wieder akuter Mangel an Bauflächen für Ein- und Zwei-Familien-Wohnhäuser. Deshalb wurden für 2019 nun die Weichen gestellt, neue Baugebiete auszuweisen und erste Untersuchungen für die zukünftige bauliche Entwicklung der Gemeinde einzuleiten.

Mit den Erweiterungen der Baugebiete „Stieg“ in Mauenheim und „Dietrain“ in Ippingen gewinnt man zunächst einmal rund 40 Bauplätze, damit Bauwilligen überhaupt Flächen angeboten werden können. Das Baugebiet der Zukunft für den Kernort Immendingen sieht Bürgermeister Markus Hugger auf dem „Hagnenbühl“.

Die Dringlichkeit der Ausweisung neuer Bauflächen unterstrich Bürgermeister Markus Hugger bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats: „Die Zeit drängt, wir haben in der gesamten Gemeine keinen einzigen Bauplatz mehr.“ Zwar ist die Abwicklung der notwendigen Bebauungsplanverfahren stets aufwändig. Da nun aber mit dem Mauenheimer Baugebiet „Stieg II“ noch im alten Jahr der Anfang gemacht wurde und auch das Ippinger Gebiet „Dietrain II“ ansteht, ist man mittelfristig bis in etwa zwei Jahren wenigstens im Gebiet der Gesamtgemeinde wieder etwas besser versorgt.

Im Etat 2019 wurden zusätzliche Mittel in Höhe von rund einer halben Million Euro für Bauleitplanungen weiterer Gebiete eingestellt. Dazu gehören 35 000 Euro für das Baugebiet „Hagnenbühl“ (Ein- und Zwei-Familien-Wohnhäuser), 65 000 Euro für das Gebiet „Hinterwieden“ (Mehrfamilienwohnhäuser), 100 000 Euro für das Bahnhofsareal (Gewerbegebäude und Wohnungen) sowie 240 000 Euro für die dritte Erweiterung des Areals „Donau-Hegau“ (Gewerbebauten). Zum Thema Bebauung am Bumbis im Gebiet „Hagnenbühl“, das lange Zeit umstritten war, erklärte Hugger: "Ich bin überzeugt, wir müssen da hochgehen!" Die geplanten Mittel 2019 dienen in diesem Fall Voruntersuchungen. 2020 werde man aber „richtig ins Verfahren einsteigen“, betonte Hugger. Der Siedlungsdruck für die Gemeinde sei immens: „Zwei bis vier Anfragen nach Bauplätzen haben wir täglich.“

Bis sich der Kernort in Sachen Bauflächen vorwärts entwickeln kann, muss zunächst das Mauenheimer Erweiterungsgebiet „Stieg 2“ die Vorreiterrolle übernehmen. Der Gemeinderat hat für diese Fläche in seiner letzten Sitzung 2018 noch grünes Licht zum Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplans gegeben.

Geplant sind auf einer knapp 20 000 Quadratmeter großen Fläche am Ortsrand Mauenheims Wohnbauflächen für junge Familien. Insgesamt 26 Bauplätze sollen ausgewiesen werden. Bei der Ausweisung des Baugebiets arbeitet die Gemeinde wieder mit dem Erschließungsträger LBBW Immobilien Kommunalentwicklung zusammen. Ein städtebaulicher Entwurf der Esslinger Project GmbH liegt bereits vor. Erste Anliegergespräche wurden geführt.

Nach dem Gemeinderatsbeschluss über die Art der Umlegung soll die Umlegungsstelle mit der Aufgabe betraut werden. Dann folgen erneute Anliegergespräche.

Für den März ist die Offenlage der Planung vorgesehen, ehe das weitere Verfahren über die Sommermonate abgewickelt wird. Im November 2019 können dann die Erschließungsarbeiten vergeben, im Dezember mit der Maßnahme begonnen werden.