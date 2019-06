Neuauflage für Tischmesse ist für 2020 geplant

Bereits im kommenden Jahr will der Ortsverband Immendingen des Bundes der Selbständigen (BdS) seine Aktivitäten zur Darstellung des heimischen Gewerbes intensivieren und wieder eine Tischmesse in der Donauhalle veranstalten.

Die nächste große Gewerbeausstellung für alle 70 Mitglieder des Wirtschaftsverbands folgt dann voraussichtlich 2022, wodurch der Zeitraum zwischen zwei Gewerbeausstellungen von fünf auf sechs Jahre verlängert wird. Nach einer Satzungsänderung wurde Martin Betsche (44, Steuerberater und Rechtsanwalt) bei der Hauptversammlung des BdS am Donnerstagabend für zunächst ein Jahr weiterhin zum Vorsitzenden gewählt.

Einhellige Zustimmung gab die Versammlung zu einer Satzungsänderung, nach der die Vorstandsmitglieder künftig nicht mehr alle zeitgleich neu gewählt werden, sondern zeitlich versetzt. So stehen in einem Jahr der Vorsitzende und der Kassierer, im kommenden Jahr alle anderen Vorstandsmitglieder zur Wahl an. Bürgermeister Markus Hugger betonte die Bedeutung des BdS in der Gemeinde und sagte, der Verband habe mit dem erfolgreichen Novum der Tischmesse einen guten Weg eingeschlagen. Ebenso erweise sich der „Im Ort“-Gutschein sowohl für den BdS als auch für die Gemeinde gute „Allzweckwaffe“.

Ausbildungsbörse unterstützen

Die Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis: Für ein Jahr: Vorsitzender Martin Betsche und Kassierer Hartmut Berling; für zwei Jahre: stellvertretender Vorsitzender Michael Freudig, Schriftführer Oliver Bald, Beiräte Gerhard Walter, Niklas Graf, Markus Scheuch, Achim Mink, Matthias Sterk und Martina Preis, Kassenprüfer Jürgen Wüst und Martin Haag. Betsche kündigte zur Vorbereitung des Weihnachtsmarkts eine Veranstaltung im Herbst an. Eventuell werde der BdS noch im Vortragsbereich aktiv. Unterstützt wird auch die Ausbildungsbörse der Reischach-Realschule mit Werkrealschule, die am Freitag, 12. Juli, von 12 bis 15 Uhr stattfindet. Ein solches Angebot sei nicht nur für die künftigen Auszubildenden, sondern auch für die Ausbildungsbetriebe im BdS interessant, so Martin Betsche.