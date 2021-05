Naturgeschütztes Reckhölderle leuchtet im Amtenhauser Tal

Wer dieser Tage im Amtenhauser Tal unterwegs ist, dem fällt bald nach Zimmern im Gewann „Klingen“ die Blütenpracht des Reckhölderle ins Auge. In diesem Jahr ist das Vorkommen sehr ausgeprägt.

Der Rosmarin-Seidelbast, gemeinhin als Reckhölderle bekannt, steht unter Naturschutz und ist auf der Roten Liste als stark gefährdet eingestuft. Die zur Familie der Seidelbastgewächse zählende Pflanze, ein Symbol des Frühlings, stellt bestimmte Ansprüche an den Standort. Dieser muss mager, kalkreich, trocken bis wechseltrocken und möglichst südexponiert liegen. Die Besiedlung magerer Flächen und Waldränder geschah vermutlich mit Hilfe der früher auf diesen Flächen weidenden Schafe. An der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert ist deren Ausbreitung mehr oder weniger ins Stocken geraten, wie Michael Witschel in seinem 1984 verfassten Beitrag zur Verbreitung des Reckhölderle auf der Baar erläutert. Die in diesem Zeitraum erfolgte Umwandlung vieler Schafweiden in Äcker, Wirtschaftswiesen und vor allem Wälder wird als maßgebliche Ursache gesehen. An einigen Standorten sind nur noch wenige Exemplare zu finden.

Anders verlief die Entwicklung im Amtenhauser Tal. Wohl als Erfolg von gelungenen Pflegemaßnahmen des Naturschutzes haben sich dort die von vielen Naturfreunden bestaunten, derzeit leuchtend roten Flächen mit ihren feinen nach Nelken duftenden Blüten erhalten und in den vergangenen Jahren sogar ausgedehnt. Werner Engbers, zuständiger Naturschutzbeauftragter, sieht die Fläche als einen der ausgedehntesten Standorte weithin. Schon zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts haben Blumenräuber dem Reckhölderle rücksichtslos nachgestellt und die abgepflückten Sträuße verkauft, wenngleich es schon damals in einzelnen Gegenden regionale Verbote gab, die Pflanzen zu pflücken, die später landesweit Gültigkeit erlangten.

Die Ausweisung von Naturschutzgebieten und flächenhaften Naturdenkmalen trägt zudem dazu bei, die Lebensräume und damit das Kleinod der Nachwelt zu erhalten. Wichtig sind sachgerechte Pflegemaßnahmen, damit die Pflanzen vom Grasfilz nicht erstickt werden. Zu diesen zählt auch die Beweidung durch Schafe.