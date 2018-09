Naser Berisha: „Nur ein Sieg hilft uns weiter“

In der Fußball-Bezirksliga Badischer Schwarzwald kommt es am Sonntag in Immendingen zum Kellerduell. Der Gastgeber empfängt um 15 Uhr als Schlusslicht den nur zwei Plätze besser dastehenden FC Weilersbach. Mit einem Sieg würde der SVI auf jeden Fall die rote Laterne abgeben.

Das hatte man sich in Immendingen anders vorgestellt. Nachdem in der vergangenen Saison der Klassenerhalt erst am letzten Spieltag gesichert wurde, hoffte man in dieser Runde auf einen ruhigeren Verlauf. Doch nach sieben Spielen warten die SVI-Kicker noch auf den ersten Sieg. „Drei Wochen nach Beginn der Vorbereitung ging es bergab. Immer wieder haben Spieler gefehlt. Auch die Ergebnisse vor Saisonbeginn waren nicht gut“, blickt Naser Berisha zurück. Der SVI-Trainer weiter: „Wir haben keinen guten Start hingelegt. Die Mannschaft ruft nicht das ab, was sie kann und was ich erwarte.“

So gab es in den bisherigen sieben Spielen gerade einmal drei Unentschieden, vier Partien gingen verloren. Die Niederlagen gegen den FC Gutmadingen (1:7) und beim FV Marbach (0:6) fielen deftig aus. Berisha: „Wir haben im Schnitt mehr als drei Tore pro Spiel kassiert. Das ist zu viel. Daher stehen wir auch auf dem letzten Platz.“

Am Sonntag soll nun der Umschwung eingeleitet werden. Berisha: „Wir haben in dieser Woche intensiv mit der Mannschaft gesprochen. Wir müssen gegen Weilersbach mit einer anderen Einstellung ins Spiel gehen.“ Bei einer weiteren Niederlage droht, dass die Immendinger den Anschluss ans Mittelfeld verlieren. Doch soweit will man es nicht kommen lassen. Berisha: „Jetzt kommen die Mannschaften, gegen die wir punkten müssen. Am Sonntag müssen wir damit anfangen. Ein Unentschieden wäre zu wenig, nur ein Sieg hilft uns weiter. Sonst wird es schwierig für uns.“ Er hofft, dass seine Mannschaft erstmals in dieser Saison ohne Gegentor bleibt und in der Offensive erfolgreich ist.

Personell muss der Immendinger Coach auf drei Spieler verzichten. „Aber das ist ja schon normal und keine Entschuldigung“, beugt Naser Berisha Ausreden vor.

Der FC Weilersbach steht mit vier Punkten lediglich um einen Zähler besser da. Im Gegensatz zum SVI hat der Aufsteiger jedoch bereits einen Sieg auf seinem Konto. Die Weilersbacher gewannen am vergangenen Sonntag gegen den TuS Bonndorf 2:1. Auswärts wartet die Mannschaft des aus Tuttlingen kommenden Trainers Nunzio Pastore aber noch auf den ersten Punkt.