Narren feiern bei strahlender Sonne

Als ein Narrenfest unter strahlend blauem Himmel und bei fast sommerlichen Temperaturen ist der „Schmotzige“ in den Orten der Gesamtgemeinde Immendingen gefeiert worden. Die Kinder freuten sich über ihre Befreiung in den Schulen, beim Kinderumzug wirkten die kleinen Narren aus Kindergarten und Tagesstätte mit. Als Zeichen der Macht der Narren wurden überall Narrenbäume bunt geschmückt und aufgestellt. Am Abend gab es in jedem Ort einen Hemdglonkerumzug. Die Strumpfkugler ließen die alte Tradition des Hennentanzes aufleben.

Nach dem frühmorgendlichen Radau zum Schmutzigen Donnerstag war in Immendingen die Schülerbefreiung nächster Programmpunkt. Angeführt von der Gruppe „Il Basaltos“ kamen Hansele und Donaugeister in die Realschule und die Schlossschule. In der Realschule mit Werkrealschule wurden sie von der neuen Schulleiterin Gabrijela Sulc begrüßt, in der Schlossschule von Rektorin Julia Wollenhöfer. Nach einigen Aufführungen konnten die Schüler ihre Freiheit genießen.

Am bereits durch die Baumsteller aufgerichteten Narrenbaum wurde mit der Narrenzunft nach dem Kinderumzug noch gefeiert, ehe die jungen Narren zum Kinderball gingen. Ein großer Hemdglonkerumzug mündete am Abend in die Hennentanz-Zeremonie.