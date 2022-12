Vermisste Jennifer H.: Polizei startet nächste Suchaktion

Lange ist es still gewesen um das Verschwinden von Jennifer H. Die Frau aus Immendingen gilt seit Monaten als vermisst. Zuletzt gesehen wurde sie am 21. August, tags darauf – laut Polizei führte sie noch ein kurzes Telefonat mit ihren Angehörigen – verliert sich die Spur der 32-Jährigen. Nun ist die Polizei nochmals Hinweisen nachgegangen. Diese führen nach Donaueschingen.

Hinweise führen an den Riedsee

Am Donnerstag haben Beamte des PP Einsatz nach der Frau aus Immendingen gesucht. Das teilt Polizeipressesprecher Marcel Ferraro im Gespräch mit unserer Zeitung mit. Es gebe Hinweise, dass die Vermisste sich im Bereich des Riedsees aufgehalten haben könnte. „Dort hat man auch schon einmal nach ihr gesucht“, so Ferraro.

Bereits im September gab es zwei Suchaktionen

Es ist nicht das erste Mal, dass die Polizei versucht, die vermissten 32-Jährige zu finden. Bei zwei groß angelegten Aktionen haben sich Einsatzkräfte von Polizei, DRK und Bergwacht auf die Suche nach Jennifer H. aus Immendingen begeben. Sie trug zuletzt schulterlanges schwarzes Haar, hat ein Unterlippen-Piercing, ist etwa 1,70 Meter groß und von kräftiger Statur. Einmal wurde alles rund um den Höwenegg abgesucht. Das war am 7. September.

Einmal durchkämmten die Einsatzkräfte ein Waldgebiet oberhalb von Zimmern. Das war am 13. September. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Abends kam dieser sogar nochmals nach Immendingen geflogen, weil die Suchhunde – die Suche wurde nochmals auf den Bereich rund um den Höwenegg ausgeweitet – dort angeschlagen hatten. Doch beide Suchaktionen endeten erfolglos.

Im neuen Jahr soll weitere Aktion stattfinden

Auch wenn es nun lange still war: die Ermittlungen liefen weiter. Zuletzt hatten sich dann die Hinweise, die nach Donaueschingen zum Riedsee führten, verdichtet, weshalb sich ein größeres Aufgebot an Polizisten „die Ecke nochmal angeschaut hat. Was aber nichts heißt“, sagt Ferraro. Wie die Aktionen zuvor, blieb auch die Suche am Donnerstag ohne Erfolg. „Im neuen Jahr wird dort nochmal nach ihr gesucht“, sagt Ferraro abschließend.