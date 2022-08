Nach Scheunenbrand fehlt Futter für 17 Pferde

Heu- und Strohvorrat für die nächsten Monate und landwirtschaftliche Geräte hat die Familie Kornmaier verloren, als in der Nacht zum Sonntag die von ihr gepachtete Lagerhalle bei der Mühle zwischen Immendingen und Ippingen komplett niederbrannte. 17 Pferde hätten mit Futter aus der Halle versorgt werden sollen. Ein Spendenaufruf des Bräunlingers Theo Huber und Unterstützung des Reitvereins Kirchen-Hausen sollen nun helfen.

Wir benötigen Heu und Stroh, denn der gesamte Vorrat in der abgebrannten Lagerhalle ist zerstört sagt Theo Huber

„Ein befreundetes Paar hat mich angeschrieben und mir von dem Brand und den Folgen erzählt“, berichtet Huber. Über verschiedene Netzwerke und Gruppen, unter anderem auch über seine Facebook-Seite „theohuberhilft“ hat er schon eine ganze Reihe von Hilfsaktionen gestartet und koordiniert. „Wir helfen jedem, der in Not ist“, sagt er. Begonnen hat für ihn alles mit der Flutkatastrophe im Ahrtal.

Schnell reagiert hat Huber aber auch nach dem Brand bei Ippingen. Am Folgetag war er vor Ort und hat im Gespräch mit Hans-Peter und Elke Kornmaier abgeklärt, was am dringendsten gebraucht wird. „Wir benötigen Heu und Stroh, denn der gesamte Vorrat in der abgebrannten Lagerhalle ist zerstört“, so Huber.

„Gnadenbrot“-Tiere und Reha-Pferde brauchen Futter

Für seinen Einsatz sind Elke und Hans-Peter Kornmaier dem umtriebigen Helfer dankbar. Wie Elke Kornmaier berichtet, handelt es sich bei den 17 betreuten Pferden um „Gnadenbrot“-Tiere oder Pferde, die nach einer Krankheit in Rehabilitation sind. Ebenso Einsteller-Tiere anderer Halter. „Wir haben eine Nebenerwerbslandwirtschaft. Mein Mann arbeitet bei der Gemeinde Immendingen und ich noch als Reinigungskraft“, sagt sie. Das Ehepaar hat drei Töchter und einen Enkelsohn.

Auf ihrem 14 Hektar großen Grundstück, das zur Bewirtschaftung und als Weide für die Pferde genutzt wird, sei die diesjährige Heuernte eigentlich gut ausgefallen und deswegen ein Teil als Rundballen in Folie zum Glück außerhalb der abgebrannten Halle gelagert gewesen, die sich im Besitz der Familie Bach befand und von weiteren Pächtern genutzt wurde. Allerdings benötigen die 17, demnächst 18 Pferde auch 300 Großballen Futter im Jahr. „Das Raufutter ist wichtig für die Tiere und sollte sehr trocken sein, was bei im Freien gelagerten Ballen in Folie oft nicht der Fall ist.“ Sie ist deshalb auch froh über die gute Resonanz auf den Spendenaufruf und die Hilfe des Reitvereins Kirchen-Hausen, dessen zweiter Vorsitzender Hans-Peter Kornmaier ist.

Gespendetes Futter kann in Reithalle in Kirchen-Hausen gelagert werden

Von dort gab es grünes Licht, dass das gespendete Futter in der vereinseigenen Reithalle in Geisingen-Kirchen-Hausen gelagert werden kann. In Absprache mit Huber können die Ballen oder Quader dort am Samstag, 20. August, 9 bis 14 Uhr abgeliefert werden. Allerdings versuche Huber auch dabei zu helfen, eine neue Lagermöglichkeit direkt beim Hof der Familie Kornmaier zu schaffen. „Wir sammeln auch Geldspenden für ein Lagerzelt, das dann dauerhaft vor Ort stehen bleiben soll.“