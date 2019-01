Der Musikverein Zimmern ist nach wie vor gut aufgestellt. Mit einer konstanten Zahl aktiver Musiker, passiven Mitgliedern, der Jugendarbeit sowie einer guten Kameradschaft ist der Kulturträger des Ortes auf gutem Weg. Gut besucht war die Jahreshauptversammlung.

Auch im laufenden Jahr ist wieder eine Fülle von Aktivitäten geplant: Das wurde nach dem Ausblick von Vorsitzendem Wolfgang Wieser deutlich. Die Aktivitäten reichen von der Mitgestaltung der Dorffasnet, dem Maifest über das Dorfplatzkonzert am 15. Juni, für welches die Proben bereits begonnen haben, über das Herbstfest vom 27. bis 29. September bis hin zum Weihnachtstheater. Für den 18. Mai ist eine Schrottsammlung geplant. Hinzu kommen eine ganze Anzahl weiterer Veranstaltungen. Desweiteren steht die Dachreparatur am Geräteraum an.

Schriftführerin Verena Baumann ließ in ihrem Bericht die letztjährige Jahreshauptversammlung Revue passieren und informierte über die Themen der im Berichtszeitraum stattgefundenen neun Vorstandssitzungen.

Finanziell hat der Verein einen guten Rückhalt, wenngleich die Beschaffung von Einheitsjacken nach dem Bericht von Kilian Baumann die Kasse etwas beanspruchte.

Dirigent Victor Sepulveda würdigte die Harmonie innerhalb des Vereins. Wenngleich man bei den Auftritten, insbesondere beim Dorfplatzkonzert und dem Galaabend der Blasmusik zwar immer Komplimente bekommen habe, sieht er in musikalischer Hinsicht noch Luft nach oben, insbesondere bei der Einübung neuer Werke. Er wertete den nach dem Bericht von Probenwart Fabian Wieser von 69,8 auf 75,7 Prozent gesteigerten Probenbesuch positiv, hält jedoch einen in Richtung 80 Prozent gehenden Wert für wünschenswert.

Im Rückblick konnte Wieser ein aktives Jahr bilanzieren. „Beim Musikverein Zimmern ist immer viel los“, resümierte er. Zu den 42 Proben kamen 28 Auftritte und sieben Arbeitseinsätze. Aktuell zählt der Verein 260 Mitglieder, davon 48 Aktive. Die Bläserjugend und die 14 Zöglinge bedeuten eine erfolgreiche Jugendarbeit. Die Beschlüsse zur neuen Datenschutzgrundverordnung, erläuterte von Christoph Baumann, bedeuteten eine Formsache.

Auch Ortsvorsteher Günter Heizmann war anwesend und würdigte das Engagement des Musikvereins, die Kameradschaft und die Zusammenarbeit der örtlichen Vereine.