Musikverein Hattingen startet voller Energie in 2022

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Nach meiner Wahl zum ersten Vorsitzenden im März 2020 hätte ich nie gedacht, dass meine erste offizielle Handlung, das Einstellen aller aktiven Tätigkeiten des Musikverein Hattingen sein wird“, so beginnt der 1. Vorsitzende Claus Schmid seinen Rückblick an der diesjährigen Mitgliederversammlung des Musikverein Hattingen. Während der vergangenen zwei Jahren war das Vereinsleben aufgrund der Corona-Pandemie stark eingeschränkt worden. Nur sehr wenige Vereinsaktivitäten waren möglich. Trotzdem blieb der Musikverein Hattingen, wo es ging aktiv. Vorstandschaftssitzungen fanden weiter statt, zum Teil auch online. Ebenso wurde die Gemeinschaft trotz Distanz gepflegt. Zum Beispiel mit einer „Online Musikprobe“, bei der sich die aktiven MusikerInnen mit einem vorab erhaltenen Überraschungspaket, zu einem gemeinsamen Abend vor dem Bildschirm trafen.

Auch Bürgermeister Manuel Stärk dankte dem Vorstandschaftsteam an der Versammlung für ihre Arbeit. Er lobte das große Engagement des Vereins, insbesondere in einer Zeit, in der ein Vereinsleben kaum möglich sei. Sobald die Pandemielage aber Aktivitäten zugelassen hat, sei der Musikverein Hattingen aktiv geworden und habe etwas „angepackt“. Als Highlight erlebte Stärk selbst im Oktober letzten Jahres das erste „Moschtfescht“ des Musikvereins. Als es die Inzidenzen zuließen, wurde kurzerhand eine kleine Veranstaltung unter freiem Himmel auf die Beine gestellt.

Aufgrund der im letzten Jahr ausgefallenen Mitgliederversammlung mussten die Wahlen in diesem Jahr für alle Ämter durchgeführt werden. Ramona Schmid übergab ihr Amt als Schriftführerin nach 7-jähriger Tätigkeit an Nachfolgerin Julia Spitznagel. Die weiteren Vorstandschaftsmitglieder wurden in ihren Ämtern bestätigt: 1. Vorsitzender Claus Schmid, 2. Vorsitzende Jennifer Schlesinger, Kassiererin Tanja Heinemann, aktive BeisitzerInnen Anna-Lena Sterk, Herbert Hensler und Dominic Honold, passive BeisitzerInnen Martina Ley und Mario Heinemann sowie KassenprüferInnen Tanja Schilling und Ulrich Speck. Die Wahlen erfolgten durchweg einstimmig.

Für das Jahr 2022 steht der Musikverein Hattingen bereits in den Startlöchern. Seit kurzem haben die Proben wieder begonnen. Bereits geplante Veranstaltungen für dieses Jahr sind das Hattinger Scheunenfest vom 24. bis 27. Juni und das Weihnachtskonzert am 10. Dezember.