Musikverein Hattingen spielt kontrastreich auf

Am Samstagabend hat der Musikverein Hattingen ein Weihnachtskonzert von hohem Niveau präsentiert. In der voll besetzten Witthohhalle wurde den Besuchern ein kontrastreiches Programm geboten, von der Filmmusik bis zur klassischen Blasmusik, das furios begann und dennoch besinnlich endete.

Mit dem Stück „You are the Music in me“ sowie den Filmmelodien „Willst du einen Schneemann bauen“, „Let it go“ und „Pirates of the Carribbean“ plus Zugabe beeindruckte die Bläserjugend zum Auftakt nicht nur das Publikum; auch Dirigentin Kathrin Häusler war sichtlich begeistert von der Leistung. Eugen Hensler, derzeit amtierender Vorsitzender, meinte treffend: „Auf euch sind wir stolz. Mit der Bläserjugend ist die Zukunft des Musikvereins gesichert.“

Publikum wird an den Strand Hawaiis entführt

Mit dem flotten Stück „Flight of the Thunderbird“ bewies die Stammkapelle dann im Hauptteil seine Klasse. Auf der fantastischen Reise durch die Welt der Musik durfte der ebenfalls gut angekommene Titel „Highlights“ aus dem Film „Die Schöne und das Biest“ nicht fehlen. Das „Selections from Moana“ entführte das Publikum an den Strand Hawaiis.

Nach dem Ehrungsmarsch „Sympatria“ steigerte die Kapelle ihren Auftritt weiter und bot als musikalischen Leckerbissen die beliebte Finkensteiner Polka. Als bestechendes Klangerlebnis erwies sich die ebenfalls anspruchsvolle „80-er Kult (Tour)“. Zum krönenden Schluss des musikalischen Feuerwerks beeindruckte „Nightflight“. Den Applaus belohnte die Kapelle mit dem Medley „Mentis“. Bei den Weihnachtsweisen ging das Publikum begeistert mit.

Die Geehrten:

Der Konzertabend bot einen passenden Rahmen für die Auszeichnung erfolgreicher Jungmusiker und die Ehrung langjähriger Aktiver. Berthold Zaczyk, stellvertretender Vorstand des Bezirks Hohenhewen, konnte das Jungmusikerleistungsabzeichen in Bronze überreichen an: Leonie Szallies, Luisa und Nele Heinemann, Felix Schmid und Moritz Preis. Mit Ehrennadeln des Verbandes Hegau-Bodensee konnte er auszeichnen: für zehn Jahre Niklas Hauser, für 20 Jahre Sebastian Klug, Dominic Honold, Franziska Preis, für 25 Jahre mit Ernennung zu Ehrenmitgliedern Claus-Werner Schmid und Felix Preis. Die Verdienstnadel in Silber erhielten Eugen Hensler und Kathrin Häusler für 15 Jahre Vorstandschaftstätigkeit. Ebenfalls für 15 Jahre wurde Herbert Hensler vereinsintern geehrt. Ralf Heinemann und Eugen Hensler beglückwünschten die Geehrten zu ihren Auszeichnungen. (frdr)