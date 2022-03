Musikverein Hattingen ehrt erfolgreiche Jungmusikerinnen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In Rahmen der Mitgliederversammlung des Musikverein Hattingen wurden zwei Jungmusikerinnen für erfolgreich abgelegte Jungmusikerleistungsabzeichen ausgezeichnet.

Claus Schmid (1. Vorsitzender) und Jennifer Schlesinger (2. Vorsitzende) ehrten Luisa Heinemann für das Abzeichen in Silber an der Klarinette sowie Lina Heinemann für das Abzeichen in Bronze an der Querflöte. Beide erhielten vom Blasmusikverband Hegau-Bodensee eine Urkunde und Anstecknadel. Die beiden Vorstände überreichten zusätzlich ein Präsent des Musikvereins für die hervorragenden musikalischen Leistungen. Mit einem breiten Angebot legt der Musikverein Hattingen einen starken Fokus auf seine Jugendarbeit. Bereits für Kinder ab vier Jahren werden Kurse zur musikalischen Früherziehung angeboten. Bis hin zur professionellen Instrumentalausbildung für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene.