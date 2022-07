Motorradfahrerin wird bei Unfall schwer verletzt

Eine Motorradfahrerin ist bei einem Unfall am Donnerstagabend auf der Kreisstraße 5927 zwischen Mauenheim und Stetten schwer verletzt worden.

Eine 24 Jahre junge Frau war mit einer Honda auf der K 5927 von Mauenheim in Richtung Stetten unterwegs. Kurz hinter einer langgezogenen Rechtskurve konnte die Bikerin laut Polizei nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in die aus dem Anhänger eines vorausfahrenden Traktors herausragenden Baumstämme. Dabei wurde die 24-Jährige zwischen den Baumstämmen und der Anhängerwand eingeklemmt und schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte die Frau in eine Klinik.

Am Motorrad entstand Schaden in Höhe von rund 7000 Euro. Die Kreisstraße war während der Unfallaufnahme vollständig gesperrt.