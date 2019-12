Motorradfahrer stürzt und überschlägt sich mehrfach

Ein 43-jähriger Motorradfahrer ist am Montagmittag, gegen 16.20 Uhr, auf der Kreisstraße vom Hegaublick in Richtung Mauenheim gestürzt. Wie die Polizei mitteilt, kam der Biker in einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab und überschlug sich mehrfach im Straßengraben. Der Motorradfahrer zog sich leichtere Verletzungen zu und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 4000 Euro.