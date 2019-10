Modeschau für den guten Zweck

Eine Show aus internationaler Mode und Musik hat bei der fünften Immendinger „Fashion Night“ das Publikum in der Donauhalle begeistert. Während des dreistündigen Programms präsentierten die Models auf dem roten Teppich aktuelle Damenkleidung, Abend- und Brautmode, Schuhe und Schmuck. Mit der Benefiz-Modeschau wird die österreichische Organisation „Engel helfen“ unterstützt. Veranstalter waren die Immendinger Ärztin Katharina Wroblewska, ihr Mann Olaf Wübbe und die Beautyclinic.

Das Thema der Modenacht, es war „Country“, wurde schon beim Betreten der Donauhalle deutlich, die mit Strohballen und herbstlichen Blumen geschmückt war. Eine Videobotschaft der Österreicherin Sabine Häupl, die ihre Organisation aus Krankheitsgründen nicht bei der Fashion Night vertreten konnte, eröffnete den Abend, ehe Sänger Kenneth King und seine Schwester Cathy Martinez musikalisch loslegten. Die erste Modevorführung, die von den Models barfuß gezeigt wurde, präsentierte Schuhschmuck von Baumondi, München. Nach einer weiteren Showeinlage sahen die Gäste Schmuck der Glasperlenwerkstatt Talheim. Bundeswettbewerbgewinnerin Selin Yavuz begeisterte das Publikum mit ihrer Stimme.

Als Vorsitzende des Vereins „Frauen in Not“, der seit der ersten Modenacht Frauenprojekte unterstützt, informierte Katharina Wroblewska über die Organisation, die 2019 mit dem Erlös der Fashion Night gefördert wird. Die Aktion „Engel helfen“ kümmert sich um Frauen in finanziellen Notlagen und hilft ihnen und ihren Kindern im täglichen Leben. Wroblewska: „Alles Geld, was heute Abend eingenommen wird, reichen wir an diese Hilfsaktion weiter.“ Vor der Pause erlebte das Publikum noch den musikalischen Überraschungsgast Cindy, die Mode von Rezzi's Loft aus Tuttlingen, Sänger Christoph Maybach und Abend- und Brautmode der irischen Designerin Barbara Kosznik.

Ihren ersten von zwei musikalischen Auftritten hatte Veranstalterin Katharina Wroblewska zusammen mit Daria gleich zu Beginn des zweiten Programmteils. Mode für die selbstbewusste Frau präsentierte das Modehaus „Just Fashion“ aus München, ehe mit einer Präsentation festlicher Kleider das Trossinger „Modehaus Islana“ zum Zug kam. Auch nach der Pause beeindruckten Sänger Christoph Maybach sowie Kenneth King und Cathy Martinez, die unter anderem Lieder der Sängerinnenn Tina Turner und Whitney Houston beitrug.

Zum Abschluss sah das Publikum Mode der Designerin Hosana Charmite aus München. Den musikalischen Abschlussakzent setzten Kenneth King und Katharina Wroblewska mit dem Lied „Summerwine“. Zum Finale kamen noch einmal alle Mitwirkenden auf die Bühne der Donauhalle und stimmten gemeinsam in den Michael-Jackson-Song „We Are The World“ ein.