Moderne Musik zum Frühlingsbeginn

Die Gemeindemusikkapelle Immendingen hat am Montagabend in der Donauhalle mit einem einstündigen Frühjahrskonzert aus modernen Stücken und einem anschließenden Unterhaltungsprogramm einen optimalen Start in den Monat Mai geboten.

Die seit einigen Jahren stattfindende Doppelveranstaltung mit „Tanz in den Mai“ hat sich beim Publikum damit weiter etabliert. Das Musikprogramm des Konzerts hatte der musikalische Leiter Antal Fenyvesi zusammengestellt. Präsentiert wurde erstmals das Vororchester der Gemeindemusikkapelle unter Leitung von Tobias Störk.

Gleich zu Beginn eine Zugabe

Zehn der momentan elf Zöglinge eröffneten mit zwei Stücken und einer Zugabe den Abend, ehe Bürgermeister-Stellvertreter Harald Jochum auch im Namen von Bürgermeister und Gemeindemusikkapellen-Vorsitzendem Markus Hugger, die Zuhörer bei dem Konzert willkommen hieß. Die Gemeindemusikkapelle startete im Marschstil mit „Scent of Spring“ vom japanischen Komponisten Satoshi Yagisawa. Danach kündigte Tobias Störk, der durch den Abend führte, noch das Van der Roost-Stück „Flashing Winds“ an, dem die Ehrungspause folgte.

Elvis Presley und Co folgen

Im Musikprogramm ging es danach mit einem Elivs-Presley-Medley aus dem Zeichentrickfilm „Lilo & Stich“ weiter. Begeisterten Applaus gab es für die beiden nächsten Stücke mit Tobias Störk als Solosänger. Das Multi-Talent gefiel zunächst in der Rolle von Udo Jürgens bei dem Song „Ich war noch niemals in New York“, danach mit Peter Maffays Stück „Ich wollte nie erwachsen sein“ aus „Nessaja“ vom Musical „Tabaluga“. Auf das Finale mit „Two Worlds“ von Phil Collins ließ die Gemeindemusikkapelle noch die beiden Zugaben „Despacito“ und den modernen Konzertmarsch „Salemonia“ folgen. Nach dem Konzert unterhielt die Cover-Band „Ciro Five“ beim Tanz in den Mai. Die Turnvereins-Tanzgruppe „Adversa“ sorgte mit ihrem Auftritt noch für ein weiteres Highlight.

Ehrung für 60 Jahre

Für eine ganze Reihe von Ehrungen war der Präsident des Blasmusikverbands Hegau-Bodensee, Johannes Steppacher nach Immendingen gekommen. Die höchste Auszeichnung, die er verlieh, war die Ehrennadel in Diamant mit Jahreszahl und der Ehrenbrief der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände. Sie ging an Hans-Dieter Hienerwadel, der seit 60 Jahren Musiker in der Gemeindemusikkapelle ist.

Auszeichnungen seitens der Kapelle sprach Bürgermeister-Stellvertreter Harald Jochum, assistiert vom geschäftsführenden Vorsitzenden Christian Schol, aus. Sonja Faller wurde zum Ehrenmitglied ernannt, Ralf Birk nach 20-jähriger Tätigkeit als Kassierer aus dem Vorstand verabschiedet.

Für langjährige Tätigkeit als Musiker wurden während des Frühjahrskonzerts folgende Aktive der Gemeindemusikkapelle geehrt: Für zehn Jahre: Niclas Volkmer, Lisa Bender, Jonas Fluck und Christine Sütterlin; für 20 Jahre: Patrik Fürderer und Sebastian Zeller; für 25 Jahre: Sabrina Störk und Sonja Faller.