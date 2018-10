Modenacht fasziniert großes Publikum

Die vierte „Fashion Night“ der Beautyclinc Immendingen hat am Samstagabend mit viel Glamour und Glitzer auf dem roten Teppich fasziniert. Internationale Mode-Designer, Models und Entertainer präsentierten vor einem großen Publikum in der Donauhalle aktuelle Mode und eine unterhaltsame Show.

Bei der vierten Modeschau, die auf zwei vorangegangene in Immendingen und im vergangenen Jahr in Hamburg folgte, hatten die Organisatoren, Katharina Wroblewska und Olaf Wübbe, als Thema eine Hommage an die 1960-Jahre gewählt. Ein amerikanischer Oldtimer, Marilyn Monroes berühmte Tanznummer und Frank Sinatras Musik fehlten nicht. Der Erlös geht an die Hamburger NCL-Stiftung, die Forschung gegen Kinderdemenz betreibt.

Wie schon bei der zweiten Fashion Night empfing Ärztin Katharina Wroblewska am Eingang zum Oberen Schloss. Im Schlosshof sorgte die Immendinger Gruppe „Il Basaltos“ für den passenden musikalischen Rahmen. In der Donauhalle begann der Abend, bei dem Immendingen durch Bürgermeister Markus Hugger und die Region durch Justizminister Guido Wolf (CDU) vertreten war, mit zwei Videos zur Modegeschichte.

Braut- und Abendmode

Die Vorführung mit Braut- und Abendmode der irischen Designerin Barbara Kosznik war eingebettet in Shownummern des Entertainers Christoph Maybach und der beiden Sänger Kenneth King und Charles Shaw. Letzterer ist die Originalstimme des Disco-Pop-Duos „Milli Vanilli“, mit dem einst Frank Farian in die Schlagzeilen geriet.

Mit viel Applaus aufgenommen wurde die Show-Einlage mit Marilyn Monroes Tanz „Diamonds are A Girl's Best Friend“. Auch Katharina Wroblewska ging mit einem gesungenen Duett auf den roten Teppich. Gezeigt wurden im ersten Teil des Abends noch Rucksäcke aus Kleidung von Le Dué.

Zum Auftakt des zweiten Teils gab es eine Schmuck-Kollektion zu sehen, die wiederum aus dem Hause Kosznik kommt. Sängerin und Jugend-Musiziert-Bundespreisträgerin Selin Yavuz hatte einen weiteren Auftritt mit internationalen Popsongs. Zu den Modepräsentationen im zweiten Teil gehörten Damenmode von Hosana Charmite aus München und Kosmetik, die die Models in Kleidung aller Designer vorführten. Besondere Gäste auf dem Laufsteg waren „Miss Germany 50+„, Manuela Thoma-Adofo, die frühere „Miss Germany“ Anne-Kathrin Kosch und der amtierenden „Mister Saarland“, Azad Don Rodrigo.

Schon seit Beginn im Jahr 2015 ist die Modenacht der Beauty-Clinic eine Veranstaltung mit wohltätigem Zweck und dem Ziel, vor allem Frauen zu unterstützen. Mittlerweile wurde auch der Verein „Frauen in Not“ gegründet, dessen Vorsitzende Katharina Wroblewska ist. In diesem Jahr fließt der Erlös des Abends an die NCL-Stiftung in Hamburg, die Moderatorin Romy Stangl im Rahmen des zweiten Teils der Fashion-Night vorstellte. Die Vertreterin der Stiftung, Tiziana Serio, beschrieb, wie sich die Organisation in der Erforschung der Kinderkrankheit engagiert, die auch als Kinderdemenz bezeichnet wird.

Hommage an Sinatra und Dean

Den Abschluss der vierten Fashion Night bildete ein weiterer Showteil, dessen Höhepunkt der gemeinsame Auftritt von King und Shaw als Frank Sinatra und Dean Martin mit Sinatras bekanntestem Song „My Way“ war.