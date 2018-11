Mit Service gegen die Leerstände

In der Schwarzwaldstraße, der Immendinger Ortsdurchfahrt, stehen einige Ladenflächen bereits seit längerer Zeit leer. Das ehemalige Traditions-Kaufhaus Eisenbeis beispielsweise. Oder das Schwarzwald-Café. Und auch bei der Bäckerei Herr sind die Regale leer. An Immendingens Ortsausgang, Richtung Zimmern hingegen, siedeln große Märkte an. Erst jüngst hat ein Bekleidungsladen eröffnet. Droht der Einzelhandel in der Ortsmitte also auszusterben?

„Leerstände im Ortskern sind natürlich eine unbefriedigende Situation“, schildert Martin Betsche, Vorsitzender des Bundes der Selbständigen (BdS) Immendingen, die Situation auf Nachfrage unserer Zeitung. „Wünschenswert ist immer ein belebter Ortskern mit einer Vielfalt an Waren und Dienstleistungen“, stellt er klar.

Händler vor Ort sehen Stärken in Qualität und im Kundenservice

Die Entwicklung, dass große Märkte wie Edeka, dm oder Takko außerhalb des Ortskerns ansiedeln, sieht er daher mit gemischten Gefühlen. Mit Blick in die Zukunft befürchtet er, dass kleine Einzelhändler in der Ortsmitte durch den Verdrängungswettbewerb, der einerseits durch die großen Märkte und auch durch den Online-Handel entstehe, mehr und mehr zu kämpfen haben werden.

Dagmar Manger, die Pächterin des Toto Lotto Ladens in der Schwarzwaldstraße, schildert ihre Erfahrungen. Seit fünf Jahren betreiben sie und ihr Bruder Jochen Ebner das Geschäft. Neben Schreibwaren und Deko-Artikeln kann man bei ihr auch Tabak kaufen oder Lotto spielen.

„Der Laden ist bisher gut angenommen worden“, sagt sie. Vom Onlinehandel sei sie noch nicht tangiert. Doch weil sie auch die Poststelle betreibt, sagt sie: „Allein anhand der Pakete, die bei der Post abgegeben und abgeholt werden, sehe ich, dass viel im Internet gekauft wird.“ Die Stärke des hiesigen Einzelhandels sieht Manger in der Qualität der angebotenen Ware und im persönlichen Umgang mit den Kunden. Und eines ist ihr bewusst: „In Immendingen darf man nicht stehen bleiben.“

Quer über die Straße befindet sich das Fachgeschäft Elektro Hienerwadel. Der Inhaber führt den Laden seit 1976. Dass Kunden in die großen Märkte abwandern, bestätigt er am Beispiel von Batterien. „Wenn die Leute ohnehin draußen sind, um einzukaufen, dann nehmen sie die Batterien, die sie sonst hier kaufen würden, eben auch dort mit“, sagt er. Doch er habe er festgestellt, dass einige auch wieder zu ihm kämen, weil die Qualität stimmt. „Ich biete Markenware an und bekomme diese regelmäßig geliefert.“ Bei großen Allesanbietern wisse der Kunde letztendlich nicht, wie lange die Ware dort schon liegt, sagt er.

Wie auch Manger sieht er die Stärken des Einzelhandels neben der Qualität auch im Service. „Gerade ältere Leute sind froh, wenn sie Beratung bekommen“, schildert er seine Erfahrungen. „Und wenn man bedenkt, dass wir auch liefern und die Altgeräte entsorgen – also alles mit drin ist – dann sind wir auch nicht teurer als Großmärkte.“ Er sagt: „Vielleicht würde es besser laufen, wenn innerorts mehr Geschäfte wären.“

Um die drei Leerstände in der Schwarzwaldstraße weiß auch Bürgermeister Markus Hugger. „Die Gebäude sind in privater Hand“, teilt er auf Nachfrage mit. „Wir sind permanent im Gespräch, auch um bei drohenden Leerständen wieder für Belebung zu sorgen“, sagt er gegenüber unserer Zeitung. Als Beispiele führt er die der heutigen „NKD“-Filiale oder eben den Toto Lotto Laden an. Auch das Bahnhofsquartier nennt er als einen der Standorte, die den Kernort künftig wieder beleben sollen.

„Im Vergleich mit anderen Kommunen sind wir ganz gut unterwegs“, findet Hugger deshalb. „Aber klar, Leerstände sind ein schwieriges Thema, da müssen wir immer dran bleiben.“ Aber, betont er: „Das ist ein Problem, mit dem auch größere Städte zu kämpfen haben.“

Dass in anderen Städten Geschäfte in den Fußgängerzonen leer stehen, habe auch Betsche festgestellt. „Die Frage, die sich stellt ist: Was kann der Gewerbeverein aktiv tun?", so Betsche. Mit Aktionen wie der Tischmesse werde versucht, Aufmerksamkeit auf die Betriebe zu lenken und die Leistungsfähigkeit darzustellen, schildert er. „Aber ob das den Trend der Leerstände in der Ortsmitte aufhält?" Darauf hat Betsche keine Antwort.

Was den Vorsitzenden des BdS zuversichtlich stimmt, sind die „Im Ort Gutscheine“. Er sagt: „Der Im Ort Gutschein wird sehr gut angenommen. Der Gutschein ist echt was, mit dem eine gewisse Kaufkraft im Ort gehalten werden kann."