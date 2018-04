Mit Neubau optimistisch in die Zukunft

Das Immendinger Handwerksunternehmen Zeller und Jochum Holzbau hat am Wochenende seine neue Holzbaufertigungshalle samt Bürogebäude mit einem Einweihungsfest in Betrieb genommen. Beim Festakt am Samstag würdigten Landesjustizminister Guido Wolf und Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch (beide CDU) vom Ministerium für Ländlichen Raum den Firmenneubau als beispielhaft.

Der Familienbetrieb hat 2,3 Millionen Euro investiert, um vom Stammsitz in beengter innerörtlicher Lage ins Gewerbegebiet „Donau-Hegau“ umzusiedeln und wurde dabei mit 200 000 Euro Förderung aus dem Entwicklungsprogramm ländlicher Raum unterstützt.

„Ich glaube, das Ergebnis kann sich sehen lassen,“ meinte der Geschäftsführer, Zimmermeister Harald Jochum, in seiner Begrüßungsrede stolz zu seinem Projekt. Er ging auf die Baugeschichte und technische Daten der komplett in Holzbauweise realisierten Fertigungshalle ein und dankte allen, die das Unternehmen bei der Verwirklichung unterstützt hatten.

„Pionierarbeit geleistet“

Immendingens Bürgermeister Markus Hugger freute sich über die Entscheidung des Handwerksbetriebs zur Aussiedlung in das Gewerbegebiet, in dem künftig einmal Industrie, Gewerbe und Handwerk einen gesunden Branchenmix bilden sollen: „Die Firma Zeller und Jochum hat hier Pionierarbeit geleistet."

Wolf hatte sich wesentlich für die ELR-Förderung des Neubaus eingesetzt und stellte fest, zur Einweihung finde ein regelrechtes „Gipfeltreffen des Handwerks“ statt. Auch der Minister freute sich über die erfolgreiche Aussiedlung des Unternehmens und meinte, die Realisierung des Projekts sei ein gutes Beispiel dafür, was in Immendingen derzeit ablaufe: "Hier brummt es an allen Ecken und Enden".

Gurr-Hirsch hob hervor, dass das Land Baden-Württemberg bereits seit 1996 ELR-Fördermittel bereitstelle, um Gemeinden zu helfen, den ländlichen Raum attraktiv zu halten. Mit den Mitteln werde neben den Bereichen Wohnen, Gemeinschaftseinrichtungen, Grund- und Nahversorgung vor allem auch Arbeitsplatzschaffung und -sicherung gefördert. „Die 200 000 Euro sind gut angelegt“, sagte Gurr-Hirsch zur Förderung für Zeller und Jochum, zumal Baden-Württemberg auch das Holzbauland Nummer eins sei.

Nach den Reden gibt es Rundgang

Auf die lange Handwerkstradition des Unternehmens einerseits, und die mit Sohn und Zimmermeister Marius Jochum gesicherte Nachfolgeregelung andererseits ging Tuttlingens Landrat Stefan Bär ein, ehe der Konstanzer Handwerkskammerpräsident, Gotthard Reiner, betonte, im gelungenen Neubau würden die Bereitschaft des Betriebs zu „Visionen und einem optimistischen Blick in die Zukunft“ deutlich. Im Anschluss an die Ansprachen führte Marius Jochum die Gäste durch die Räume, und Geschäftsführerin Birgit Zeller-Jochum ging in einer Präsentation auf die Entstehung des Neubaus ein.