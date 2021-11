Mit dem VdK OV Immendingen nach Südtirol

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vom 11. bis 14. Oktober 2021 unternahmen wir, die Mitglieder und Freunde vom VdK OV Immendingen, eine Vier-Tagesreise in die Dolomiten. Bei schönem Herbstwetter durch`s Bregenzerland, den Pfändertunnel Richtung Innsbruck, über den Arlbergpass, den Brennerpass, vorbei an Innsbruck über die Europabrücke. Am späten Nachmittag erreichten wir unser Hotel Ploseblick in Natz. Die Gemeinde Natz liegt im Pustertal, umgeben von großen Apfelplantagen, in denen die Apfelernte in vollem Gange war. Das Hotel sowie die Zimmer machten einen sauberen und gepflegten Eindruck.

Der zweite Tag begann mit herrlichen Sonnenschein für einen Stadtrundgang in Bozen. Die Fahrt führte uns vorbei an der Bischofsstadt Brixen. Brixen wurde von einigen Fürstbischöfen regiert, aus denen einige zum Papst gewählt wurden, zum Beispiel Clemens III, Gregor VII und Damasus II, um nur einige zu erwähnen. Wir erreichten Bozen und unser Stadtführer zeigte uns schmale Gassen und traditionelle Hinterhöfe, den Marktplatz, mit einem Denkmal des Dichters und Lyrikers Walther von der Vogelweide. Bozen - eine Stadt mit vielen großen Baustellen. Das Archäologische Museum, in dem Ötzi ausgestellt wird, konnten wir leider aus Zeitgründen nicht besuchen. Am Nachmittag fuhren wir mit der Seilbahn und der Schmalspurbahn von Bozen hinauf auf den Ritten. Ein kurzer Spaziergang, talabwärts führte uns an den Bozener Erdpyramiden vorbei. Eine seltene Formgestaltung der Natur.

Am dritten Tag fuhren wir bei schönstem Herbstwetter hinauf in die Dolomiten, durch das Gröndnertal und Grönderjoch. Natürlich mit einem Aufenthalt in St. Ulrich, dem Geburtsort Luis Trenker. Oben auf 2240 m angekommen, war es trotz der schönen Sonnenstrahlen frisch, doch die Aussicht in die Berge war fantastisch. Unser Reiseführer erwähnte, dass er so eine Aussicht selten erlebte.

Am letzten Tag dann die Heimreise. Wieder schönstes Herbstwetter, vorbei am Reschensee, in dem noch der Kirchturm der Gemeinde Graun sichtbar steht. Zum Ausklang unserer Reise kehrten wir im Bräuhaus Max und Moritz in Kressbronn zum Essen ein. Eine tolle Reise mit vielen Eindrücken aus der Region um die Dolomiten. Einen großen Dank an Monika und Rupert Engesser, welche wieder mal viel Freizeit in die Organisation der Reise investierten, sowie an unseren Busfahrer.