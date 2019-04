Martin Spielberg hat im vergangenen Jahr seinen 70. Geburtstag gefeiert. In seiner Freizeit wandert er gerne und macht Nordic Walking. Doch allzuviel Zeit hat er dazu nicht: Der Teilzeit-Rentner arbeitet weiterhin einige Stunden pro Tag. „Ich möchte nicht die ganze Zeit mit anderen Leuten Kaffee trinken und über Krankheiten reden“, betont der Industriemeister.

Registrier- und Chargennummern auf Eintrittskarten, Zahnbürsten oder Medikamentenverpackungen – das fertigt MS Automation Martin Spielberg in Hattingen an. Zum Teil sind diese Aufdrucke nur einen Millimeter groß. Kleinere Aufträge von Stammkunden führt Spielberg immer noch aus. Mittlerweile hat er seine Maschinen in einer kleinen Werkstatt seines Häuschens stehen, und er arbeitet alleine. Dennoch: „Ich brauche das für mich“, sagt er. „Sonst verblödet man.“

2004 hat er sich selbstständig gemacht. Der gelernte Kfz-Mechaniker hat als Betriebsschlosser gearbeitet und seinen Industriemeister Fachrichtung Metall oben drauf gesattelt. Er war Produktionsleiter in der Abteilung Nummerierwerke der Firma Zrinski in Wurmlingen. Die Abteilung wurde geschlossen, und Martin Spielberg stand mit 56 Jahren vor der Entscheidung, wie es beruflich weitergehen soll.

Er entschied sich für den Sprung ins kalte Wasser: Die Maschinen und Kunden seines alten Arbeitgebers konnte er übernehmen, und tatsächlich gingen etliche Aufträge für Zählwerke bei ihm ein. Dennoch sei es anfangs schwer gewesen, erzählt der 70-Jährige: „Ich hatte nur traditionelle Maschinen und dadurch nicht alle Möglichkeiten der Fertigung.“

Sein Kundenstamm wuchs – und das Personal. Bald arbeiteten sie zu dritt. Dafür war der Platz in Hattingen viel zu beengt. „Wir kamen gar nicht aneinander vorbei.“ Also siedelte die Automation in das Tuttlinger Gewerbegebiet Gänsäcker um. Dort war genügend Platz, und die Aufträge aus ganz Europa konnten gut abgearbeitet werden. Der Umzug in eine Werkstatt in der Liptinger Straße in Tuttlingen war dadurch begründet, dass das Gebäude in Gänsäcker den Eigentümer wechselte.

Wirtschaftskrise schlägt ein

Die Wirtschaftskrise hat Spielberg deutlich zu spüren bekommen, und sie ist ihm lange nachgeangen. Er erinnert sich an die Anfangsmonate im Jahr 2012, als die Ausgaben die Einnahmen bei weitem überstiegen haben. Und wieder hat er überlegt: „Was machst Du jetzt?“ Wäre es nur nach ihm gegangen, dann hätte er damals aufgehört. Aber er hatte die Verantwortung für seine Mitarbeiter.

2015 hat er dann tatsächlich die Segel gestrichen: Auch aus dieser Werkstatt musste er wieder raus, und die Angestellten hatten die Möglichkeit, andere Arbeitsstellen anzunehmen. Also wurde er wieder zum Einzelkämpfer, wie am Anfang. Einige der Aufträge gehen immer noch per Fax bei ihm ein, und die Fahrt zum Graveur nach Schwenningen, der den winzigen Zahlen und Buchstaben der Zählwerke den letzten Schliff gibt, verbindet er oft mit einem Mittagessen in Tuttlingen.

Dass man im Leben flexibel sein muss, hat Martin Spielberg in seiner Kindheit gelernt. Gebürtig in Stralsund, flüchtete er als Kind mit der Familie nach Berlin. Von dort wollten die Spielbergs noch vor dem Bau der Mauer in den Westen übersiedeln. Vom Bodensee hatte der Großvater immer geschwärmt. „Doch wir wurden nach Sankt Blasien verlegt“, beschreibt Martin Spielberg die Flüchtlingsverschickung der damaligen Zeit. Mit einem Koffer und fünf Kindern kamen seine Eltern dort an. Weitere Stationen waren Donaueschingen und die Möhringer Vorstadt. Später bauten die Spielbergs in Möhringen ein Haus.

Jahrelang hat Martin Spielberg in Tuttlingen gewohnt. Viele kennen ihn aus der Zeit Mitte der 1990er-Jahre, als er den AOK-Lauftreff geleitet hat. Auch mit den Wurmlingern ist er gelaufen. Mit seiner zweiten Frau Gerda zog er dann nach Hattingen, und aus dem Laufen wurde Nordic Walking. Mittlerweile ist eine richtige Gruppe entstanden. „Uns ist das gemeinsame Laufen wichtig, aber auch das gemeinsame Einkehren“, sagt Spielberg. Auch an Fasnacht ziehen sie gemeinsam los.

Die Arbeit gibt Kraft

Im November ist Gerda Spielberg gestorben, nach langen Jahren des Kampfes gegen eine heimtückische Krankheit. Halt geben dem Witwer die Zeit mit den beiden Enkelsöhnen, der Freundeskreis – und die Arbeit. Wie lange er diese Tätigkeit noch ausüben kann und will, da möchte sich Martin Spielberg nicht festlegen. „In diesem kleinen Rahmen mach ich jetzt erst mal weiter“, sagt er bestimmt.