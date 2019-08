Ministerin trägt sich ins Goldene Buch ein

Die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann (vorne), Spitzenkandidatin der CDU für die Landtagswahl 2021, hat sich am Montag in Immendingen bei einem kommunalpolitischen Gespräch mit gut 20 Bürgermeistern der Tuttlinger Kreiskommunen offen für eine Bildungspolitik im Interesse des ländlichen Raums gezeigt. Eisenmann war mit Justizminister Guido Wolf (links) in dessen Wahlkreis Tuttlingen-Donaueschingen unterwegs und stoppte für ein Mittagessen im Restaurant „Wiesengrund“ in Zimmern. Mit Blick auf Geisingen appellierte Bürgermeister Markus Hugger (rechts) an die Ministerin, seitens des Landes Kulanz zu zeigen, wenn es um Schulauflösungen gehe und nicht stur an der Mindestzahl von 16 Schülern in fünften Klassen von Haupt- und Werkrealschulen festzuhalten. Eisenmann äußerte ein klares Bekenntnis, kleine Grundschulen nicht zu schließen. Sie betonte, sie wolle sich dafür einsetzen, Haupt- und Werkrealschulen dann zu erhalten, wenn sie nicht nur in Klasse fünf 16 Schüler aufweisen können, sondern wenn der Durchschnitt aller Klassen fünf bis neun 16 Schüler erreicht. Auch ins Goldene Buch der Gemeinde Immendingen trug sich Eisenmann ein.