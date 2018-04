Michael Roesger aus Gemeinderat verabschiedet

Michael Roesger ist in der jüngsten Sitzung des Immendinger Gemeinderats feierlich verabschiedet worden. Roesger war 19 Jahre ehrenamtlich in dem Gremium tätig. Bürgermeister Markus Hugger dankte dem Gemeinderat für seinen Einsatz zum Wohl der Gemeinde und bezeichnete Roesgers Arbeit als „gelebte Demokratie“. Der in der Region bekannte Tierarzt zieht aus Immendingen weg und wurde auf seinen Antrag hin durch den Gemeinderat von seinem Ehrenamt entbunden.

Roesger hatte sein Ausscheiden für Ende April aufgrund des bevorstehenden Wegzugs selbst schriftlich beantragt. Laut Gemeindeordnung kann ein Bürger aus dem Gemeinderat ausscheiden, wenn ein wichtiger Grund dafür vorliegt. Das Gremium selbst entscheidet jedoch, ob im Einzelnen ein wichtiger Grund besteht. Dem Ausscheiden wurde einhellig zugestimmt.

Hugger würdigt Tätigkeit

Bürgermeister Hugger würdigte in einer Laudatio das Wirken Michael Roesgers. Er wurde 1999 erstmals mit der zweithöchsten Stimmenzahl in den Gemeinderat gewählt und hatte zehn Jahre lang das Amt des stellvertretenden Bürgermeisters inne. Bei den darauffolgenden drei Gemeinderatswahlen in den Jahren 2004, 2009 und 2014 wurde er jeweils mit hohen Stimmenzahlen in seinem Ehrenamt bestätigt. Von 1999 bis zum Ende seiner Tätigkeit war Roesger Mitglied im Verwaltungsausschuss des Gemeinderats. 2014 übernahm er die Aufgabe als Mitglied in der Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbands Immendingen/Geisingen. Von 1999 bis 2015 übte Roesger außerdem das Amt des Vorsitzenden des CDU-Ortsverbands Immendingen aus.

Markus Hugger betonte, dass sich der ausscheidende Rat in seinen Ehrenämtern stets sehr für die Gemeinde engagiert und das politische Leben in Immendingen aktiv begleitet habe. „Ich habe hohen Respekt und Achtung vor jedem, der sich nicht scheut, in einem solchen Amt Verantwortung zu übernehmen“, hob der Hugger hervor. Für die langjährige Tätigkeit sprach Hugger Dankesworte, auch im Namen des Gemeinderats, der Fraktionen und der Ortschaften aus. Zum Schluss dankte er Michael Roesger mit dem Gemeindewappen, Geschenken und einer Urkunde. „Ich bin froh und stolz, dass ich an der Entwicklung von Immendingen teilnehmen durfte“, erklärte der Verabschiedete. Roesger dankte allen für das gute Miteinander im Gemeinderat.