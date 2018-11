Mehr als 100 spenden Blut in der Witthohhalle

122 Spendewillige sind zur dritten DRK-Blutspendeaktion in der Hattinger Witthohhalle gekommen. Andrea Moser, Bereitschaftsleiterin des DRK-Ortsvereins Immendingen, zeigt sich im Gespräch mit unserer Zeitung recht zufrieden. „Die Aktion war eigentlich gut“, sagt sie. „Wir merken halt, dass die Bundeswehr nicht mehr da ist“, begründet sie das „Eigentlich“ in ihrer Aussage.

Fünf Erstspender

Zwölf aktive DRK-Mitglieder und acht freiwillige Helfer haben sich um die 122 Spendewilligen gekümmert. Darunter waren elf Erstspender, erläutert Moser. „117 Konserven gingen dann mit. Es gab fünf Rückstellungen“, so das Fazit der Aktion.

Erstmals hat die Spendeaktion in der Witthohhalle in Hattingen stattgefunden. Weil die Donauhalle in Immendingen bereits belegt war, musste das DRK ausweichen. Möglicherweise können Spendewillige bald einmal im Jahr in Hattingen spenden. „Aber das wissen wir noch nicht genau“, schildert Moser.

Mit etwa vier Wochen Vorlaufzeit plant die Bereitschaftsleiterin die Blutspendeaktionen, wie sie berichtet. Neben den Formalitäten mit der Halle müsse sie auch die freiwilligen Mitarbeiter rechtzeitig kontaktieren. Und auch die Besorgung der Verpflegung zähle zum organisatorischen Part.

Am Spendetag selbst sei sie mit ihrer Stellvertreterin schon vormittags unterwegs, um alles soweit vorzubereiten, dass pünktlich zu Spendebeginn um 15 Uhr alles für das leibliche Wohl der Spender gerichtet ist, sagt Moser.