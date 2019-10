Mauenheimer retten Wegekreuz vor Verfall

In einer Gemeinschaftsaktion haben die Mauenheimer Franz Gessler, Erich Henninger und Lothar Rehder das im Distrikt Breitenfeld des Gemeindewalds stehende „Rote Kreuz“ restauriert und damit vor dem Zerfall gerettet. In einer kleinen Feierstunde segnete Pfarrer Axel Maier das für die Zukunft gesicherte Wegekreuz. Er dankte den Initiatoren für das gelungene Werk.

„Kreuze an Wegen gibt es vielfach. Dass nach einer Renovation eine Einweihung erfolgen kann, ist jedoch selten. Ich freue mich deshalb, die Weihe vornehmen zu können“, so der Pfarrer. Sein Dank galt auch der Familie Horst und Elisabeth Synnatzschke, die sich seit Jahren um das Kreuz und das Umfeld kümmern.

In seine Begrüßung namens der Gruppe bezog Franz Gessler für den verhinderten Bürgermeister Markus Hugger seinen Stellvertreter Gerhard Walter und Ulrike Graupner vom Gemeinderat und Ortsvorsteher Michael Ilg mit ein, die trotz strömenden Regens gekommen waren. Er erläuterte den Ablauf der Restaurierungsarbeiten und verwies darauf, dass die künstlerischen Malerarbeiten von Lothar Rehder ausgeführt wurden. Mit der Gestaltung eines Mauenheimer Ortsbrunnens und Arbeiten an der dortigen Friedhofsmauer haben die Aktiven bereits weitere Projekte verwirklicht und wollen in dieser Hinsicht weiterhin tätig sein.

Denkmale wie Feld-, Wald- und Wegekreuze sind Zeichen der Volksfrömmigkeit früherer Generationen. Beeindruckende Erlebnisse oder Schicksale waren vielfach Anlass für die Errichtung solcher Denkmale durch einzelne Personen oder Familien. Oft liegt im Dunkeln, wer die Aufstellung solcher Kreuze veranlasst hat und welchen Grund es hierfür gab. So verhält es sich auch bei dem mitten im Wald im Revier von Förster Martin Schrenk stehenden „Roten Kreuz“.

Um dessen Entstehung ranken sich einige Geschichten: Mehrere alt eingesessene Familien aus Hattingen haben berichtet, dass nach der Überlieferung durch ihre Vorfahren an der Stelle, an welcher das sogenannte „ Rote Kreuz“ steht, bei einem Versehgang ein Pfarrer mit seinem Messner ermordet wurde. Wann dies geschehen sein soll, ist jedoch nicht überliefert. Aus der Flurnamenforschung könnte abgeleitet werden, dass die Bezeichnung „Rotes Kreuz“ im Zusammenhang mit einer Wegekreuzung gesehen werden kann, zumal das Kreuz am Übergang vom Rehhag- in den Kirchtalweg steht. Kreisarchivar Hans Joachim Schuster verweist darauf, dass nach dem Werk „Orts- und Flurnamen in Württemberg“ mit dem Wort „Rot“ zusammengesetzte Namen die Bedeutung des Spukhaften und Ungeheuerlichen in sich haben. Aus dieser Sicht kann die Überlieferung, wonach die Bezeichnung „Rotes Kreuz“ auf eine ungeheuerliche Bluttat zurückgeht, durchaus für denkbar gehalten werden.