Mauenheimer Landjugend plant neue Veranstaltungen

Die Landjugendgruppe Mauenheim ist gut aufgestellt. In der gut besuchten und von Marcel Bach vom Dreier-Vorstandsteam geleiteten Jahreshauptversammlung konnten alle Ämter wieder besetzt werden.

Nach dem von Alina Volkmer gegebenen Ausblick haben die Jugendlichen im laufenden Jahr viel vor. Die Gruppe ist Ausrichter des Frühjahrsverbandsausschusses und veranstaltet das bei der Landjugend neu eingeführte Bankfest. Neu in der Planung ist auch ein Camping-Wochenende. Mit der Gruppe von Hausen vor Wald beteiligt man sich am Kreiserntedankfest. Hinzu kommen der Nikolausservice, die Teilnahme an der Dorfweihnacht und der örtliche Seniorennachmittag.

Bei den Wahlen wurden einstimmig bestätigt: Schriftführerin Sarah Sterk, Kassierer Jonas Sterk, Beisitzer Daniel Hartrampf und Juliane Leiber.