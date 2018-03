Markus Hugger startet mit Wahlkampf

Die von Bürgermeister Markus Hugger im Vorfeld der Bürgermeisterwahl angebotenen Bürgergespräche haben am Sonntagmorgen beim politischen Frühschoppen im Gasthaus „Flamme“ in Bachzimmern einen gelungenen Auftakt gehabt. Die Resonanz mit rund 50 Zuhörern war groß.

Hugger zog bei dem Gespräch eine gut einstündige Bilanz seiner Arbeit in den vergangenen acht Jahren und blickte in die Zukunft. Von der Schulsanierung, über den Umgehungsbau bis zur Neuausweisung des Baugebiets „Hagnenbühl“ reichten die angesprochenen Themen.

Mit der Verteilung seines Wahlflyers im vollbesetzten Gastraum leitete Hugger seinen Bürgermeisterwahlkampf ein. Er wolle bei dem Gespräch damit beginnen, wo er vor acht Jahren gestartet sei und am Ende sagen, „wo wollen wir in Zukunft hin“, so Hugger und ergänzte: „Jeder Bürger, der sich in den Gestaltungsprozess der Gemeinde einbringt, zählt.“

Als erstes ging Hugger dann auf die Anfangsjahre ab 2010 ein, die den Strukturwandel in der Gemeinde brachten. Er erinnerte an die schwierige Zeit der Konversion mit der Neuvermarktung von 300 Franzosenwohnungen und die Übernahme von französischer Schule und Kindergärten. Weiter erläuterte er die Gründe zur Umnutzung des ursprünglich als Wohngebiet ausgelegten Donauparks in eine öffentliche Grünfläche.

Dass es gelungen sei, Daimler anzusiedeln, sah Hugger einerseits als Glück, andererseits als den positiven politischen Umständen geschuldet an. Er sei froh über die breite Zustimmung, die das Projekt damals in der Bevölkerung gefunden habe. Mit Blick auf die weitere Entwicklung hob er aber auch hervor: „Wir sind nicht Daimler, wir sind Immendingen und werden es auch in Zukunft bleiben.“

Andere Themen aus seiner Amtszeit, die der Bürgermeister ansprach, waren der Infrastrukturwandel mit Ansiedlung neuer Einkaufsmöglichkeiten bei gleichzeitiger erfolgreicher Auslagerung der Sportvereine in den Sportpark Talmannsberg, ebenso der wirtschaftliche Aufschwung, zu dem neue wie alteingesessene Betriebe ihre Anteile leisten. Bei der Gewerbesteuer habe man „die Million geknackt“, obwohl Daimler noch gar nicht zahle.

Schulstandort sichern

Das Generieren weiterer Flächen für Gewerbe- und Wohnbebauung sah Hugger als wichtige Zukunftsaufgabe an. Vor allem aus Rücksicht auf die Landwirtschaft will er dabei aber zweigleisig fahren und auch die Ortskerne wieder stärker beleben. In dieser Hinsicht erwähnte der Bürgermeister zwei neue Aspekte: Um das zur Neugestaltung vorgesehene Bahnhofsareal zu entlasten, werde der Neubau des Feuerwehrhauses nun wohl doch ins Bachzimmerer Tal verlegt, wo bereits weitere Wohnbauflächen projektiert sind.

Und auch das bereits im Flächennutzungsplan ausgewiesene Baugebiet „Hagnenbühl“ steht auf der Zukunftsagenda Huggers, jedoch mit einer serpentinenartigen Zufahrt vom Jokental aus, wobei für die Erschließung die Steigstraße genutzt werden könnte. Abschließend nannte er Aufgaben wie Breitbandausbau, Sicherung des Schulstandorts oder Zimmerer Bürgerhaus. In der Diskussion wurden unter anderem Fragen zur Umgehung, zur Neugestaltung der Ortsdurchfahrt und der Ärzteversorgung gestellt.