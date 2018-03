Markus Hugger holt 98,6 Prozent

Amtsinhaber Markus Hugger hat bei der Bürgermeisterwahl in Immendingen am Sonntag 98,6 Prozent der abgegebenen Stimmen erhalten. Die Wahlbeteiligung lag bei 41,8 Prozent. Hugger hatte keinen Gegenkandidaten. Damit geht der 47-Jährige in seine zweite Amtszeit in der Donaugemeinde.

Schon eine halbe Stunde vor der geplanten Verkündigung des Wahlergebnisses traf Hugger um 18.30 Uhr mit seiner Familie vor der Donauhalle ein. Er wirkte völlig entspannt. Auf Nachfrage berichtete er, dass er den Sonntag ruhig angegangen sei. „Ich freue mich, wenn es bei der Wahlbeteiligung vorne eine Drei gibt“, sagte er gegenüber unserer Zeitung. Damit spielte er auch auf die Wahlbeteiligung bei der Oberbürgermeisterwahl in Ravensburg in der Vorwoche an, wo diese bei 28,2 Prozent gelegen hatte.

„Ich bin doch gerührt“, sagte der alte und neue Immendinger Bürgermeister dann gegen 19.30 Uhr, nachdem Bürgermeister-Stellvertreter Harald Jochum das Wahlergebnis verkündet hatte. Er habe sich, so sagte er vor den rund 250 Immendingern, die in die Donauhalle gekommen waren, eine Wahlbeteiligung von mehr als 30 Prozent erhofft: „Das meine Arbeit so belohnt worden ist, damit habe ich nicht gerechnet.“

Hugger dankt für das entgegengebrachte Vertrauen

Hugger dankte für das Vertrauen, dass ihm die Wähler am Sonntag entgegengebracht haben: „Das ist ein starkes Feedback für meine Arbeit“, meinte Hugger. Diese wolle er in den kommenden acht Jahren in gewohnter Weise fortsetzen, zumal er einen starken Rückhalt aus dem Gemeinderat und aus den Ortschaftsräten verspüre, eine starke Verwaltung und eine starke Familie habe. Hugger dankte seiner Frau Daniela, dass sie ihm den Rücken freihalte, um seine Aufgabe erfüllen zu können.

„Ich sehe mich als Dienstleister, der für den Bürger da ist. Es ist mir eine Freude und Ehre, für diese Gemeinde arbeiten zu dürfen“, betonte der Bürgermeister. Es sei aber bei einer Gemeinde mit mehr als 6000 Einwohnern klar, dass die Bürger keine einheitlichen Wünsche haben würden.

Erster Gratulant war Huggers Amtsvorgänger Helmut Mahler, der die Geschicke der Gemeinde bis zum Jahr 2010 über 40 Jahre geleitet hatte. Auch Geisingens Bürgermeister Walter Hengstler reihte sich in die Reihe der Gratulanten ein. Zur Umrahmung der Ergebnisverkündigung spielten die Gemeindemusikkapelle Immendingen und die Musikvereine Zimmern und Hattingen gemeinsam auf.

Immendingens Hauptamtsleiter Manuel Stärk berichtete, dass es bei der Wahl eine Person mehr als fünf Mal als Bürgermeister auf dem Stimmzettel vermerkt worden ist. Der Name wird bei der Feststellung des endgültigen Wahlergebnisses durch den Wahlvorstand bekannt gegeben.

Bei der Bürgermeisterwahl waren 4674 Immendinger wahlberechtigt. Sie stimmten in sieben Wahlbezirken ab. In Hattingen, Mauenheim und Hintschingen erhielt Hugger hundert Prozent der abgegebenen Stimmen. In Ippingen waren es 99,4 Prozent, in Zimmern 97,5 Prozent, im Wahlbezirk „Foyer der Sporthalle“ 99,7 Prozent und im Wahlbezirk „Schlossschule“ 97,9 Prozent. Bei den Briefwählern bekam Hugger 96,6 Prozent der abgegebenen Stimmen. Insgesamt erhielt Hugger 1866 von 1953 Wählerstimmen.