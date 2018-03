Markus Hugger bleibt einziger Kandidat

Amtsinhaber Markus Hugger ist der einzige Kandidat für die Bürgermeisterwahl in Immendingen am Sonntag, 18. März. Bis zum Montag, 18 Uhr, hatte laut Hauptamtsleiter Manuel Stärk kein weiterer Kandidat beim Rathaus seine Bewerbunsgunterlagen eingereicht. Bereits um 19 Uhr tagte am Montag der Gemeinderwahlausschuss und stellte – nicht überraschend – die Wahlbarkeit von Hugger fest. Damit kann sich Hugger sicher sein, auch weitere acht Jahre Bürgermeister von Immendingen bleiben zu können.

Hugger hatte sich bei der Bürgermeisterwahl im Jahr 2010 mit 86 Prozent der abgegebenen Stimmen deutlich im ersten Wahlgang gegen Olaf Wübbe durchgesetzt. Er beerbte damit Helmut Mahler, der nach 40 Jahren im Amt in den Ruhestand gegangen und nicht mehr zur Wahl angetreten war. Vor seiner Wahl zum Immendinger Bürgermeister war Hugger acht Jahre lang hauptamtlicher Ortsvorsteher der Ortschaft Schmalegg (Stadt Ravensburg).