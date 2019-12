Marion Liebermann zeigt ihre Werke im Brennerhof

Marion Liebermann aus Wurmlingen hat sich einen Wunsch erfüllt: Sie lebt seit 2013 ihre große Leidenschaft „Farbe und Musik“. Das Thema Farbe setzt sie in phantasievollen Gemälden um, von denen ab sofort einige in einer Ausstellung im „Brennerhof“ in Immendingen zu sehen sind.

Mehr als 30 Jahre lang war Marion Liebermann mit im eigenen Geschäft tätig, bis sie sich, nachdem sie und ihr Mann das Geschäft verkauft hatten, zunächst einmal der Musik zuwandte. „Ich wollte schon immer Harfe spielen lernen“, erklärt sie – und mit der Musik kam dann auch die Muse und Zeit, sich mit der zweiten Leidenschaft auseinanderzusetzen, sie zu erlernen und auszuüben: Die Farbe und das Malen.

„Ich habe mich für die Acryltechnik entschieden, da ich durch diese Technik sehr vielseitig und spontan sein kann“, erzählt Liebermann. „Wenn ich male, bin ich sehr experimentell unterwegs, zum Beispiel mit verschiedenen Materialien und Techniken. Diese Eigenschaften kommen meinem Naturell sehr entgegen.“ Auch bezüglich ihrer Motive ist sie sehr offen und spontan.

In ihren Gemälden sind verschiedene Maltechniken zu finden: Tinte, Aquarellkreide oft kombiniert mit fantasievollen Untergründen und Materialien. Meist sind es Naturmaterialien, die sie bei Spaziergängen, oder in ihrer Umgebung entdeckt, die sie inspirieren, die die künstlerische Idee im Kopf entstehen lassen und spontan umgesetzt werden.

Die Bilder können zu den Öffnungszeiten des Brennerhofs in Immendingen, Blumenstraße 22, besichtigt werden: Mittwoch bis Sonntag jeweils ab 11 Uhr durchgehend geöffnet.